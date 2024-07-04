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Мирзиеев предложил перезагрузить торгово-экономическое сотрудничество ШОС
Мирзиеев предложил перезагрузить торгово-экономическое сотрудничество ШОС - РИА Новости, 04.07.2024
Мирзиеев предложил перезагрузить торгово-экономическое сотрудничество ШОС
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил перезагрузить торгово-экономическое сотрудничество стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), по его... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T16:15
2024-07-04T16:15
2024-07-04T16:15
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саммит шос в астане – 2024
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ТАШКЕНТ, 4 июл - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил перезагрузить торгово-экономическое сотрудничество стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), по его оценке, оно остается фрагментарным. "Узбекистан предлагает последовательно перезагрузить торгово-экономическое сотрудничество на пространстве ШОС, которое продолжает оставаться фрагментарным", - сказал Мирзиёев на встрече в формате "ШОС плюс" в рамках саммита ШОС. По его оценке, странам организации до сих пор не удалось создать прочные основы многосторонней торговли и межотраслевого партнерства, также в течение длительного времени не достигнут консенсус по вопросу создания фонда и банка развития ШОС. Мирзиеев отметил, что сегодня на саммите ШОС его участники согласились принять комплексные меры по упрощению торговых процедур и развитию электронной торговли, стимулированию технологической кооперации. "С целью создания эффективной платформы для бизнес-диалога с привлечением всех партнеров предлагаем ежегодно проводить в наших странах международную промышленную выставку "Экспо ШОС", - добавил Мирзиёев. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, в четверг на саммите в Астане к ним официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
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в мире, узбекистан, индия, иран, шавкат мирзиеев, шос, саммит шос в астане – 2024
В мире, Узбекистан, Индия, Иран, Шавкат Мирзиеев, ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024
ТАШКЕНТ, 4 июл - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил перезагрузить торгово-экономическое сотрудничество стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), по его оценке, оно остается фрагментарным.
"Узбекистан предлагает последовательно перезагрузить торгово-экономическое сотрудничество на пространстве ШОС, которое продолжает оставаться фрагментарным", - сказал Мирзиёев на встрече в формате "ШОС плюс" в рамках саммита ШОС.
По его оценке, странам организации до сих пор не удалось создать прочные основы многосторонней торговли и межотраслевого партнерства, также в течение длительного времени не достигнут консенсус по вопросу создания фонда и банка развития ШОС.
Мирзиеев отметил, что сегодня на саммите ШОС его участники согласились принять комплексные меры по упрощению торговых процедур и развитию электронной торговли, стимулированию технологической кооперации.
"С целью создания эффективной платформы для бизнес-диалога с привлечением всех партнеров предлагаем ежегодно проводить в наших странах международную промышленную выставку "Экспо ШОС", - добавил Мирзиёев.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия
, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия
, Россия, Таджикистан
, Пакистан и Узбекистан, в четверг на саммите в Астане к ним официально присоединилась Белоруссия
. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия
, страны-партнеры - Азербайджан, Армения
, Камбоджа, Непал
, ОАЭ
, Турция и Шри-Ланка
.