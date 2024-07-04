https://ria.ru/20240704/sotrudnichestvo-1957354844.html

Депутаты Ростовской и Херсонской областей договорились о сотрудничестве

Депутаты Ростовской и Херсонской областей договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 04.07.2024

Депутаты Ростовской и Херсонской областей договорились о сотрудничестве

Депутаты законодательного собрания Ростовской области и Херсонской областной думы заключили соглашение о сотрудничестве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T13:18

2024-07-04T13:18

2024-07-04T13:18

ростовская область

херсонская область

ростовская область

россия

александр ищенко

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июл — РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Ростовской области и Херсонской областной думы заключили соглашение о сотрудничестве, передает корреспондент РИА Новости. По словам председателя парламента Ростовской области Александра Ищенко, на сегодняшний день в Херсонской области и других новых регионах РФ идет серьезная работа по интеграции в российскую правовую систему. В такой период становления нового конституционного статуса особенно важно наладить взаимодействие между парламентами и органами власти регионов. "Подписывая сегодняшнее соглашение о сотрудничестве, мы фактически фиксируем взаимодействие, которое на сегодняшний день уже сложилось между законодательными органами, депутатами по разработке законопроектов, обмену опытом", - сказал Ищенко. Он отметил, что у Ростовской и Херсонской областей много общего, например, оба региона аграрные, имеют выход к морю, по территории проходят крупные реки, а значит - много общих вопросов в сфере экологии, развития экономики и в социальной сфере. Председатель Херсонской областной думы Татьяна Томилина добавила, что соглашение между парламентами поможет депутатам Херсонской области в законотворческой деятельности. "Это не просто формальное соглашение. Для нас это возможность получить реальную помощь и опыт", - отметила она.

https://ria.ru/20240412/zakony-1939691709.html

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ростовская область

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Алёна Пава

херсонская область , ростовская область, россия, александр ищенко