Депутаты Ростовской и Херсонской областей договорились о сотрудничестве
© Фото : Законодательное Собрание Ростовской областиДепутаты Ростовской и Херсонской областей договорились о сотрудничестве
Депутаты Ростовской и Херсонской областей договорились о сотрудничестве
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июл — РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Ростовской области и Херсонской областной думы заключили соглашение о сотрудничестве, передает корреспондент РИА Новости.
По словам председателя парламента Ростовской области Александра Ищенко, на сегодняшний день в Херсонской области и других новых регионах РФ идет серьезная работа по интеграции в российскую правовую систему. В такой период становления нового конституционного статуса особенно важно наладить взаимодействие между парламентами и органами власти регионов.
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"Подписывая сегодняшнее соглашение о сотрудничестве, мы фактически фиксируем взаимодействие, которое на сегодняшний день уже сложилось между законодательными органами, депутатами по разработке законопроектов, обмену опытом", - сказал Ищенко. Он отметил, что у Ростовской и Херсонской областей много общего, например, оба региона аграрные, имеют выход к морю, по территории проходят крупные реки, а значит - много общих вопросов в сфере экологии, развития экономики и в социальной сфере.
Председатель Херсонской областной думы Татьяна Томилина добавила, что соглашение между парламентами поможет депутатам Херсонской области в законотворческой деятельности. "Это не просто формальное соглашение. Для нас это возможность получить реальную помощь и опыт", - отметила она.