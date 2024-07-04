https://ria.ru/20240704/sizo-1957340399.html
Сотрудников ростовского СИЗО не уволили после инцидента, сообщил источник
Сотрудников ростовского СИЗО не уволили после инцидента, сообщил источник - РИА Новости, 04.07.2024
Сотрудников ростовского СИЗО не уволили после инцидента, сообщил источник
Ни одного сотрудника СИЗО Ростова-на-Дону не уволили по отрицательным основаниям после недавнего захвата заложников, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T12:39
2024-07-04T12:39
2024-07-04T12:39
происшествия
ростов-на-дону
захват заложников в ростовском сизо
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июл - РИА Новости, Юлия Насулина. Ни одного сотрудника СИЗО Ростова-на-Дону не уволили по отрицательным основаниям после недавнего захвата заложников, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. В середине июня обвиняемые, содержащиеся в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, захватили в заложники двух сотрудников. Позже большинство преступников ликвидировали, один из них выжил. Сотрудники, находившиеся в заложниках, были освобождены. Следственный комитет возбудил уголовное дело. "Ни один сотрудник после событий 16 числа в СИЗО-1 не был уволен по отрицательным основаниям", - сказал собеседник агентства. "Информация о том, что четверо сотрудников ростовского следственного изолятора были уволены в ходе разбирательств после попытки захвата заложников, не соответствует действительности", - добавил он.
https://ria.ru/20240617/sizo-1953507914.html
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происшествия, ростов-на-дону, захват заложников в ростовском сизо
Происшествия, Ростов-на-Дону, Захват заложников в ростовском СИЗО
Сотрудников ростовского СИЗО не уволили после инцидента, сообщил источник
Сотрудников ростовского СИЗО не уволили после инцидента с захватом заложников
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июл - РИА Новости, Юлия Насулина. Ни одного сотрудника СИЗО Ростова-на-Дону не уволили по отрицательным основаниям после недавнего захвата заложников, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
В середине июня обвиняемые, содержащиеся в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, захватили в заложники двух сотрудников. Позже большинство преступников ликвидировали, один из них выжил. Сотрудники, находившиеся в заложниках, были освобождены. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
"Ни один сотрудник после событий 16 числа в СИЗО-1 не был уволен по отрицательным основаниям", - сказал собеседник агентства.
"Информация о том, что четверо сотрудников ростовского следственного изолятора были уволены в ходе разбирательств после попытки захвата заложников, не соответствует действительности", - добавил он.