https://ria.ru/20240704/siriya-1957518520.html

В Сирии истребитель Typhoon опасно сблизился с российским Ан-30

В Сирии истребитель Typhoon опасно сблизился с российским Ан-30 - РИА Новости, 05.07.2024

В Сирии истребитель Typhoon опасно сблизился с российским Ан-30

Истребитель Typhoon "коалиции" в небе над сирийской провинцией Хомс опасно сблизился с Ан-30 ВКС России, летчику удалось предотвратить столкновение, сообщил на... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-04T22:25

2024-07-04T22:25

2024-07-05T01:53

в мире

сирия

хомс (город)

россия

юрий попов

воздушно-космические силы россии

ан-30

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Истребитель Typhoon "коалиции" в небе над сирийской провинцией Хомс опасно сблизился с Ан-30 ВКС России, летчику удалось предотвратить столкновение, сообщил на видеобрифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской арабской республике генерал-майор Юрий Попов. "Третьего июля с 09.44 до 09.51 над районом Эт-Танф провинции Хомс произошло опасное сближение истребителя "Typhoon" "коалиции" с самолетом Ан-30 ВКС России, совершавшим плановый полет в воздушном пространстве Сирии", — сказал он.Также Попов добавил, что российский летчик своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения, продемонстрировав высокий профессионализм.Так называемая международная коалиция в Сирии регулярно совершает нарушения Протоколов деконфликтации, связанные с несогласованными с российской стороной полетами беспилотников. Так, в июне зафиксировано 196 таких нарушений.

https://ria.ru/20240703/siriya-1957045841.html

сирия

хомс (город)

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в мире, сирия, хомс (город), россия, юрий попов, воздушно-космические силы россии, ан-30