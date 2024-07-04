https://ria.ru/20240704/shtraf-1957342686.html

Директора нижегородского лицея оштрафовали за исправление оценок внуку

Директора нижегородского лицея оштрафовали за исправление оценок внуку - РИА Новости, 04.07.2024

Директора нижегородского лицея оштрафовали за исправление оценок внуку

Директор лицея из города Дзержинска Нижегородской области, которая подправила оценки в аттестате внуку, чтобы тот мог поступить на бюджет, оштрафована на 100... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T12:46

2024-07-04T12:46

2024-07-04T12:56

россия

нижегородская область

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1880017691_0:111:3024:1812_1920x0_80_0_0_ffef2ca20f9d4e874a52e7add2b468c6.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июл - РИА Новости. Директор лицея из города Дзержинска Нижегородской области, которая подправила оценки в аттестате внуку, чтобы тот мог поступить на бюджет, оштрафована на 100 тысяч рублей за служебный подлог и злоупотребление должностными полномочиями, сообщило региональное следственное управление СК РФ. Следствием и судом установлено, что женщина ради зачисления своего внука на обучение в университет за счет средств федерального бюджета внесла исправления в итоговые оценки аттестата об основном общем образовании, завысив общий балл. Этим она поспособствовала незаконному зачислению родственника в вуз. При этом были нарушены права другого учащегося лицея, имевшего достаточный балл для поступления, но вынужденного обучаться на платной основе. Было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (статья 285 УК РФ) и служебном подлоге (статья 292 УК РФ). "Приговором суда осужденной назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в органах местного самоуправления, на срок 2 года", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240619/vzyatka-1953986911.html

https://ria.ru/20240608/miuzlina-1951636485.html

россия

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф), происшествия