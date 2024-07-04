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Директора нижегородского лицея оштрафовали за исправление оценок внуку - РИА Новости, 04.07.2024
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12:46 04.07.2024 (обновлено: 12:56 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/shtraf-1957342686.html
Директора нижегородского лицея оштрафовали за исправление оценок внуку
Директора нижегородского лицея оштрафовали за исправление оценок внуку - РИА Новости, 04.07.2024
Директора нижегородского лицея оштрафовали за исправление оценок внуку
Директор лицея из города Дзержинска Нижегородской области, которая подправила оценки в аттестате внуку, чтобы тот мог поступить на бюджет, оштрафована на 100... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T12:46
2024-07-04T12:56
россия
нижегородская область
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июл - РИА Новости. Директор лицея из города Дзержинска Нижегородской области, которая подправила оценки в аттестате внуку, чтобы тот мог поступить на бюджет, оштрафована на 100 тысяч рублей за служебный подлог и злоупотребление должностными полномочиями, сообщило региональное следственное управление СК РФ. Следствием и судом установлено, что женщина ради зачисления своего внука на обучение в университет за счет средств федерального бюджета внесла исправления в итоговые оценки аттестата об основном общем образовании, завысив общий балл. Этим она поспособствовала незаконному зачислению родственника в вуз. При этом были нарушены права другого учащегося лицея, имевшего достаточный балл для поступления, но вынужденного обучаться на платной основе. Было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (статья 285 УК РФ) и служебном подлоге (статья 292 УК РФ). "Приговором суда осужденной назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в органах местного самоуправления, на срок 2 года", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240619/vzyatka-1953986911.html
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россия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Нижегородская область, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Директора нижегородского лицея оштрафовали за исправление оценок внуку

В Нижегородской области директора лицея оштрафовали за служебный подлог

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАттестаты о среднем общем образовании
Аттестаты о среднем общем образовании - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Аттестаты о среднем общем образовании. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июл - РИА Новости. Директор лицея из города Дзержинска Нижегородской области, которая подправила оценки в аттестате внуку, чтобы тот мог поступить на бюджет, оштрафована на 100 тысяч рублей за служебный подлог и злоупотребление должностными полномочиями, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
Следствием и судом установлено, что женщина ради зачисления своего внука на обучение в университет за счет средств федерального бюджета внесла исправления в итоговые оценки аттестата об основном общем образовании, завысив общий балл. Этим она поспособствовала незаконному зачислению родственника в вуз. При этом были нарушены права другого учащегося лицея, имевшего достаточный балл для поступления, но вынужденного обучаться на платной основе.
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Было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (статья 285 УК РФ) и служебном подлоге (статья 292 УК РФ).
«
"Приговором суда осужденной назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в органах местного самоуправления, на срок 2 года", - говорится в сообщении.
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