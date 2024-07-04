https://ria.ru/20240704/shos-1957440941.html

Значение ШОС в многополярном мире будет только расти, заявил премьер Индии

Значение ШОС в многополярном мире будет только расти, заявил премьер Индии - РИА Новости, 04.07.2024

Значение ШОС в многополярном мире будет только расти, заявил премьер Индии

Значение Шанхайской организации сотрудничества в современном многополярном мире будет только расти, вместе с тем, оно будет зависеть от взаимопонимания... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T16:44

2024-07-04T16:44

2024-07-04T16:44

в мире

индия

иран

белоруссия

нарендра моди

субраманиам джайшанкар

шос

саммит шос в астане – 2024

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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июл – РИА Новости. Значение Шанхайской организации сотрудничества в современном многополярном мире будет только расти, вместе с тем, оно будет зависеть от взаимопонимания стран-членов организации, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди, чье послание на встрече в формате "ШОС плюс" зачитал глава МИД страны Субраманьям Джайшанкар. "Мир неуклонно движется к реальной многополярности, и при таком сценарии значение ШОС будет только возрастать, но ее истинная ценность будет зависеть от того, насколько хорошо все мы сможем сотрудничать между собой", - отмечается в заявлении Моди. Премьер Индии, как и в своем послании на самом саммите ШОС, назвал терроризм одной из главных современных проблем, добавив, что страны организации не должны колебаться в своих обязательствах и у них не может быть двойных стандартов. Моди также отметил, что создание многочисленных, надежных и устойчивых цепочек поставок является насущной необходимостью. "Это важный вывод из опыта Covid. (Программа по изготовлению на территории Индии – ред.) "Сделано в Индии" может стать двигателем глобального роста и помочь демократизировать мировую экономику. Индия открыта для партнерства с другими странами в наращивании потенциала, особенно со странами Глобального Юга", - отметил он. Премьер Индии подчеркнул, что поскольку все больше стран стремятся к сотрудничеству с ШОС в качестве наблюдателей или партнеров по диалогу, организация должна стремиться к лучшему общению и углублению консенсуса. "Предоставление (в рамках ШОС – ред.) английскому языку статуса третьего официального языка будет иметь решающее значение", - добавил премьер Индии, напомнив о своем прошлогоднем предложении расширить число официальных языков ШОС. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, Белоруссия. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. В июле 2023 года на саммите ШОС в Нью-Дели Иран стал полноправным членом организации. В четверг на саммите ШОС в Астане в состав участников также была принята Белоруссия.

https://ria.ru/20240703/shos-1956577197.html

https://ria.ru/20240703/shos-1957159136.html

индия

иран

белоруссия

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в мире, индия, иран, белоруссия, нарендра моди, субраманиам джайшанкар, шос, саммит шос в астане – 2024