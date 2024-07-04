https://ria.ru/20240704/shos-1957393901.html
ШОС готова принять от партнеров полезные инициативы, заявил Путин
ШОС готова принять от партнеров полезные инициативы, заявил Путин - РИА Новости, 04.07.2024
ШОС готова принять от партнеров полезные инициативы, заявил Путин
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) готова и будет рада принять от партнеров полезные инициативы, заявил президент России Владимир Путин на встрече в... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T14:51
2024-07-04T14:51
2024-07-04T14:59
шос
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) готова и будет рада принять от партнеров полезные инициативы, заявил президент России Владимир Путин на встрече в формате "ШОС плюс"."ШОС может в практическом плане многим поделиться со всеми странами, которые заинтересованы и готовы сотрудничать. В свою очередь, наша организация рада принять любой конструктивный вклад в ее деятельность, впитать все то ценное, что предлагают наши партнеры", - сказал Путин.Путин утром 3 июля прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Мероприятие проходит под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".Президент РФ 4 июля принял участие в заседании Совета глав государств-членов ШОС. По итогам поездки в Казахстан президент РФ пообщается с российскими СМИ.
https://ria.ru/20240704/shos-1957395455.html
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шос, саммит шос в астане – 2024, россия, казахстан, владимир путин, в мире
ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024, Россия, Казахстан, Владимир Путин, В мире
ШОС готова принять от партнеров полезные инициативы, заявил Путин
Путин: ШОС готова и будет рада принять от партнеров полезные инициативы