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ШОС готова принять от партнеров полезные инициативы, заявил Путин - РИА Новости, 04.07.2024
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14:51 04.07.2024 (обновлено: 14:59 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/shos-1957393901.html
ШОС готова принять от партнеров полезные инициативы, заявил Путин
ШОС готова принять от партнеров полезные инициативы, заявил Путин - РИА Новости, 04.07.2024
ШОС готова принять от партнеров полезные инициативы, заявил Путин
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) готова и будет рада принять от партнеров полезные инициативы, заявил президент России Владимир Путин на встрече в... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T14:51
2024-07-04T14:59
шос
саммит шос в астане – 2024
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казахстан
владимир путин
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) готова и будет рада принять от партнеров полезные инициативы, заявил президент России Владимир Путин на встрече в формате "ШОС плюс"."ШОС может в практическом плане многим поделиться со всеми странами, которые заинтересованы и готовы сотрудничать. В свою очередь, наша организация рада принять любой конструктивный вклад в ее деятельность, впитать все то ценное, что предлагают наши партнеры", - сказал Путин.Путин утром 3 июля прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Мероприятие проходит под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".Президент РФ 4 июля принял участие в заседании Совета глав государств-членов ШОС. По итогам поездки в Казахстан президент РФ пообщается с российскими СМИ.
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шос, саммит шос в астане – 2024, россия, казахстан, владимир путин, в мире
ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024, Россия, Казахстан, Владимир Путин, В мире
ШОС готова принять от партнеров полезные инициативы, заявил Путин

Путин: ШОС готова и будет рада принять от партнеров полезные инициативы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время саммита ШОС
Президент России Владимир Путин во время саммита ШОС - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин во время саммита ШОС
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) готова и будет рада принять от партнеров полезные инициативы, заявил президент России Владимир Путин на встрече в формате "ШОС плюс".
"ШОС может в практическом плане многим поделиться со всеми странами, которые заинтересованы и готовы сотрудничать. В свою очередь, наша организация рада принять любой конструктивный вклад в ее деятельность, впитать все то ценное, что предлагают наши партнеры", - сказал Путин.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
3 июля, 09:00
Инфографика
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)Посмотреть
Путин утром 3 июля прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Мероприятие проходит под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".
Президент РФ 4 июля принял участие в заседании Совета глав государств-членов ШОС. По итогам поездки в Казахстан президент РФ пообщается с российскими СМИ.
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
ШОС должна служить гарантом безопасности, заявил Си Цзиньпин
Вчера, 14:57
 
ШОССаммит ШОС в Астане – 2024РоссияКазахстанВладимир ПутинВ мире
 
 
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