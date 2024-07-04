https://ria.ru/20240704/shos-1957393901.html

ШОС готова принять от партнеров полезные инициативы, заявил Путин

ШОС готова принять от партнеров полезные инициативы, заявил Путин - РИА Новости, 04.07.2024

ШОС готова принять от партнеров полезные инициативы, заявил Путин

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) готова и будет рада принять от партнеров полезные инициативы, заявил президент России Владимир Путин на встрече в... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T14:51

2024-07-04T14:51

2024-07-04T14:59

шос

саммит шос в астане – 2024

россия

казахстан

владимир путин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957306969_0:0:3042:1712_1920x0_80_0_0_3eaeac400da9f38ba18f8b4e62b2ea44.jpg

АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) готова и будет рада принять от партнеров полезные инициативы, заявил президент России Владимир Путин на встрече в формате "ШОС плюс"."ШОС может в практическом плане многим поделиться со всеми странами, которые заинтересованы и готовы сотрудничать. В свою очередь, наша организация рада принять любой конструктивный вклад в ее деятельность, впитать все то ценное, что предлагают наши партнеры", - сказал Путин.Путин утром 3 июля прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Мероприятие проходит под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".Президент РФ 4 июля принял участие в заседании Совета глав государств-членов ШОС. По итогам поездки в Казахстан президент РФ пообщается с российскими СМИ.

https://ria.ru/20240704/shos-1957395455.html

россия

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

шос, саммит шос в астане – 2024, россия, казахстан, владимир путин, в мире