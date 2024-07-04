https://ria.ru/20240704/shos-1957393690.html

Си Цзиньпин призвал страны ШОС уважать выбранный путь развития

Си Цзиньпин призвал страны ШОС уважать выбранный путь развития - РИА Новости, 04.07.2024

Си Цзиньпин призвал страны ШОС уважать выбранный путь развития

Странам Шанхайской организации сотрудничества следует уважать выбранный каждой из них путь развития и поддерживать друг друга в отстаивании коренных интересов,... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T14:51

2024-07-04T14:51

2024-07-04T14:51

си цзиньпин

шос

саммит шос в астане – 2024

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АСТАНА, 4 июл – РИА Новости. Странам Шанхайской организации сотрудничества следует уважать выбранный каждой из них путь развития и поддерживать друг друга в отстаивании коренных интересов, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин на заседании в формате "ШОС плюс". "(Странам ШОС - ред.) следует взаимно уважать самостоятельно выбранный путь развития и поддерживать друг друга в отстаивании коренных интересов", - заявил китайский лидер. Он также указал на необходимость устранять разногласия посредством стратегического диалога, сближать позиции и укреплять взаимное доверие. Саммит ШОС проходит 3-4 июля в Астане под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию". ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. На саммите в четверг в члены Шанхайской организации сотрудничества была официально принята Белоруссия. Странами-наблюдателями являются Афганистан и Монголия, странами-партнерами по диалогу ШОС - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.

https://ria.ru/20240703/shos-1957015687.html

https://ria.ru/20240703/shos-1956577197.html

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си цзиньпин, шос, саммит шос в астане – 2024