Си Цзиньпин призвал страны ШОС уважать выбранный путь развития
Си Цзиньпин призвал страны ШОС уважать выбранный ими путь развития
Председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
АСТАНА, 4 июл – РИА Новости. Странам Шанхайской организации сотрудничества следует уважать выбранный каждой из них путь развития и поддерживать друг друга в отстаивании коренных интересов, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин на заседании в формате "ШОС плюс".
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"(Странам ШОС - ред.) следует взаимно уважать самостоятельно выбранный путь развития и поддерживать друг друга в отстаивании коренных интересов", - заявил китайский лидер.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
3 июля, 09:00
Он также указал на необходимость устранять разногласия посредством стратегического диалога, сближать позиции и укреплять взаимное доверие.
Саммит ШОС проходит 3-4 июля в Астане под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. На саммите в четверг в члены Шанхайской организации сотрудничества была официально принята Белоруссия. Странами-наблюдателями являются Афганистан и Монголия, странами-партнерами по диалогу ШОС - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
3 июля, 02:18