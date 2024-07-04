https://ria.ru/20240704/shos-1957388458.html
Си Цзиньпин призвал страны ШОС выступать за построение равноправного мира
Си Цзиньпин призвал страны ШОС выступать за построение равноправного мира - РИА Новости, 04.07.2024
Си Цзиньпин призвал страны ШОС выступать за построение равноправного мира
Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) должны вместе выступать за создание равноправного, упорядоченного и многополярного мира, заявил председатель... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T14:37
2024-07-04T14:37
2024-07-04T14:47
саммит шос в астане – 2024
шос
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ПЕКИН, 4 июл - РИА Новости. Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) должны вместе выступать за создание равноправного, упорядоченного и многополярного мира, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на встрече в формате "ШОС плюс" на саммите организации. Трансляция встречи ведется на видеохостинге YouTube."Мы должны совместно выступать за становление равноправного и упорядоченного многполярного мира, а также всеобщую доступную инклюзивную глобализацию, претворять в жизнь подлинную многосторонность, продвигать глобальное управление в русле более справедливого и рационального развития", - сказал глава КНР.Саммит ШОС проходит 3-4 июля в Астане под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. В этот четверг, 4 июля, Белоруссия также была официально принята в состав организации. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
https://ria.ru/20240703/shos-1957015687.html
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саммит шос в астане – 2024, шос
Саммит ШОС в Астане – 2024, ШОС
Си Цзиньпин призвал страны ШОС выступать за построение равноправного мира
Си Цзиньпин призвал ШОС совместно выступать за построение многополярного мира