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Лукашенко заявил о росте роли ШОС в мировой политике

Лукашенко заявил о росте роли ШОС в мировой политике - РИА Новости, 04.07.2024

Лукашенко заявил о росте роли ШОС в мировой политике

Президент Белоруссии Александр заявил о росте роли Шанхайской организации сотрудничества в мировой политике, подчеркнув, что члены ШОС слушают и слышат друг... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T14:29

2024-07-04T14:29

2024-07-04T14:29

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белоруссия

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минск

шос

саммит шос в астане – 2024

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АСТАНА, 4 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр заявил о росте роли Шанхайской организации сотрудничества в мировой политике, подчеркнув, что члены ШОС слушают и слышат друг друга. "Для нас это (присоединение к ШОС в качестве члена – ред.) серьезный и обдуманный шаг. Мы видим, как с каждым годом усиливается роль ШОС в мировой политике. Здесь слушают и слышат друг друга, не диктуют свою волю, хотя в организации представлены мировые гранды", - сказал он на встрече в Астане в формате "ШОС плюс". Лукашенко заверил, что Минск будет делать все от него зависящее, чтобы в мире вес и авторитет ШОС постоянно возрастали.

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