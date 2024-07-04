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Лукашенко заявил о росте роли ШОС в мировой политике - РИА Новости, 04.07.2024
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14:29 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/shos-1957384458.html
Лукашенко заявил о росте роли ШОС в мировой политике
Лукашенко заявил о росте роли ШОС в мировой политике - РИА Новости, 04.07.2024
Лукашенко заявил о росте роли ШОС в мировой политике
Президент Белоруссии Александр заявил о росте роли Шанхайской организации сотрудничества в мировой политике, подчеркнув, что члены ШОС слушают и слышат друг... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T14:29
2024-07-04T14:29
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АСТАНА, 4 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр заявил о росте роли Шанхайской организации сотрудничества в мировой политике, подчеркнув, что члены ШОС слушают и слышат друг друга. "Для нас это (присоединение к ШОС в качестве члена – ред.) серьезный и обдуманный шаг. Мы видим, как с каждым годом усиливается роль ШОС в мировой политике. Здесь слушают и слышат друг друга, не диктуют свою волю, хотя в организации представлены мировые гранды", - сказал он на встрече в Астане в формате "ШОС плюс". Лукашенко заверил, что Минск будет делать все от него зависящее, чтобы в мире вес и авторитет ШОС постоянно возрастали.
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в мире, белоруссия, астана, минск, шос, саммит шос в астане – 2024
В мире, Белоруссия, Астана, Минск, ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024
Лукашенко заявил о росте роли ШОС в мировой политике

Лукашенко: Минск будет делать все для усиления роли ШОС в мире

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества
Читать ria.ru в
АСТАНА, 4 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр заявил о росте роли Шанхайской организации сотрудничества в мировой политике, подчеркнув, что члены ШОС слушают и слышат друг друга.
"Для нас это (присоединение к ШОС в качестве члена – ред.) серьезный и обдуманный шаг. Мы видим, как с каждым годом усиливается роль ШОС в мировой политике. Здесь слушают и слышат друг друга, не диктуют свою волю, хотя в организации представлены мировые гранды", - сказал он на встрече в Астане в формате "ШОС плюс".
Лукашенко заверил, что Минск будет делать все от него зависящее, чтобы в мире вес и авторитет ШОС постоянно возрастали.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
3 июля, 09:00
Инфографика
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)Посмотреть
 
В миреБелоруссияАстанаМинскШОССаммит ШОС в Астане – 2024
 
 
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