Рейтинг@Mail.ru
Страны ШОС поддержали идею развития "пояса безопасности" вокруг Афганистана - РИА Новости, 04.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:54 04.07.2024 (обновлено: 12:55 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/shos-1957344838.html
Страны ШОС поддержали идею развития "пояса безопасности" вокруг Афганистана
Страны ШОС поддержали идею развития "пояса безопасности" вокруг Афганистана - РИА Новости, 04.07.2024
Страны ШОС поддержали идею развития "пояса безопасности" вокруг Афганистана
Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества отметили инициативу Таджикистана о развитии концепции "пояса безопасности" вокруг Афганистана, следует... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T12:54
2024-07-04T12:55
афганистан
таджикистан
астана
шос
оон
саммит шос в астане – 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957343814_0:0:3384:1904_1920x0_80_0_0_c558f1dad5e8e4e71ffe4a47470c44da.jpg
АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества отметили инициативу Таджикистана о развитии концепции "пояса безопасности" вокруг Афганистана, следует из декларации Совета глав государств организации. "Государства-члены также отметили инициативу Республики Таджикистан по развитию концепции создания пояса безопасности вокруг Афганистана", - говорится в декларации, принятой по итогам заседания Совета глав государств в Астане. Входящие в ШОС государства также "отметили предложение Республики Казахстан о создании в г. Алматы Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана". Помимо этого, в декларации говорится о приверженности государств ШОС становлению независимого, нейтрального и мирного Афганистана, как и о готовности членов ШОС поддерживать международные усилия по обеспечению в стране мира и развития.
https://ria.ru/20240703/shos-1957015687.html
https://ria.ru/20240611/shos-1952098076.html
афганистан
таджикистан
астана
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957343814_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_a61a48d0228f9da13326193dc7d163ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
афганистан, таджикистан, астана, шос, оон, саммит шос в астане – 2024
Афганистан, Таджикистан, Астана, ШОС, ООН, Саммит ШОС в Астане – 2024
Страны ШОС поддержали идею развития "пояса безопасности" вокруг Афганистана

ШОС поддержала инициативу Таджикистана о "поясе безопасности" вокруг Афганистана

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на совместном фотографировании глав делегаций государств-членов ШОС, государства-наблюдателя в ШОС, приглашенных государств и приглашенных международных организаций
Президент РФ Владимир Путин на совместном фотографировании глав делегаций государств-членов ШОС, государства-наблюдателя в ШОС, приглашенных государств и приглашенных международных организаций - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на совместном фотографировании глав делегаций государств-членов ШОС, государства-наблюдателя в ШОС, приглашенных государств и приглашенных международных организаций
Читать ria.ru в
АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества отметили инициативу Таджикистана о развитии концепции "пояса безопасности" вокруг Афганистана, следует из декларации Совета глав государств организации.
«
"Государства-члены также отметили инициативу Республики Таджикистан по развитию концепции создания пояса безопасности вокруг Афганистана", - говорится в декларации, принятой по итогам заседания Совета глав государств в Астане.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
Вчера, 09:00
Входящие в ШОС государства также "отметили предложение Республики Казахстан о создании в г. Алматы Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана".
Помимо этого, в декларации говорится о приверженности государств ШОС становлению независимого, нейтрального и мирного Афганистана, как и о готовности членов ШОС поддерживать международные усилия по обеспечению в стране мира и развития.
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
Россия поддержала возобновление работы группы ШОС — Афганистан, заявил МИД
11 июня, 07:51
 
АфганистанТаджикистанАстанаШОСООНСаммит ШОС в Астане – 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала