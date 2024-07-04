https://ria.ru/20240704/shos-1957344838.html

Страны ШОС поддержали идею развития "пояса безопасности" вокруг Афганистана

Страны ШОС поддержали идею развития "пояса безопасности" вокруг Афганистана - РИА Новости, 04.07.2024

Страны ШОС поддержали идею развития "пояса безопасности" вокруг Афганистана

Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества отметили инициативу Таджикистана о развитии концепции "пояса безопасности" вокруг Афганистана, следует... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T12:54

2024-07-04T12:54

2024-07-04T12:55

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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества отметили инициативу Таджикистана о развитии концепции "пояса безопасности" вокруг Афганистана, следует из декларации Совета глав государств организации. "Государства-члены также отметили инициативу Республики Таджикистан по развитию концепции создания пояса безопасности вокруг Афганистана", - говорится в декларации, принятой по итогам заседания Совета глав государств в Астане. Входящие в ШОС государства также "отметили предложение Республики Казахстан о создании в г. Алматы Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана". Помимо этого, в декларации говорится о приверженности государств ШОС становлению независимого, нейтрального и мирного Афганистана, как и о готовности членов ШОС поддерживать международные усилия по обеспечению в стране мира и развития.

https://ria.ru/20240703/shos-1957015687.html

https://ria.ru/20240611/shos-1952098076.html

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афганистан, таджикистан, астана, шос, оон, саммит шос в астане – 2024