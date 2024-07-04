Страны ШОС поддержали идею развития "пояса безопасности" вокруг Афганистана
ШОС поддержала инициативу Таджикистана о "поясе безопасности" вокруг Афганистана
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на совместном фотографировании глав делегаций государств-членов ШОС, государства-наблюдателя в ШОС, приглашенных государств и приглашенных международных организаций
Президент РФ Владимир Путин на совместном фотографировании глав делегаций государств-членов ШОС, государства-наблюдателя в ШОС, приглашенных государств и приглашенных международных организаций
АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества отметили инициативу Таджикистана о развитии концепции "пояса безопасности" вокруг Афганистана, следует из декларации Совета глав государств организации.
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"Государства-члены также отметили инициативу Республики Таджикистан по развитию концепции создания пояса безопасности вокруг Афганистана", - говорится в декларации, принятой по итогам заседания Совета глав государств в Астане.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
Вчера, 09:00
Входящие в ШОС государства также "отметили предложение Республики Казахстан о создании в г. Алматы Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана".
Помимо этого, в декларации говорится о приверженности государств ШОС становлению независимого, нейтрального и мирного Афганистана, как и о готовности членов ШОС поддерживать международные усилия по обеспечению в стране мира и развития.