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Пакистан проведет заседание совета глав правительств ШОС - РИА Новости, 04.07.2024
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12:34 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/shos-1957337602.html
Пакистан проведет заседание совета глав правительств ШОС
Пакистан проведет заседание совета глав правительств ШОС - РИА Новости, 04.07.2024
Пакистан проведет заседание совета глав правительств ШОС
Пакистан в октябре этого года проведет заседание совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Исламабаде, сообщил премьер Пакистана... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T12:34
2024-07-04T12:34
пакистан
исламабад
шехбаз шариф
шос
оон
саммит шос в астане – 2024
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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июл – РИА Новости. Пакистан в октябре этого года проведет заседание совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Исламабаде, сообщил премьер Пакистана Шехбаз Шариф. "Пакистан с нетерпением ожидает возможности приветствовать членов ШОС на заседании совета глав правительств ШОС в Исламабаде в октябре этого года", - написал он в соцсети X по итогам своего выступления на саммите организации в Астане. Шариф отметил, что в ходе выступления подтвердил твердую приверженность Пакистана хартии и принципам ШОС, заявил о поддержке расширения и реформирования ШОС, призвал к коллективным действиям в целях социально-экономического развития, расширения связей, поддержания мира и безопасности, борьбы с терроризмом, борьбы с изменением климата, сокращения масштабов нищеты и, прежде всего, обеспечения соблюдения принципов суверенитета, территориальной целостности и права на самоопределение. "Призвал к разрешению давних споров с помощью резолюций СБ ООН. Мы настоятельно призываем к миру в Газе, а также к миру и стабильности в Афганистане", - отметил премьер Пакистана. Саммит ШОС проходит 3-4 июля в Астане под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию". ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. В июле 2023 года на саммите ШОС в Нью-Дели Иран стал полноправным членом организации. На саммите в Астане президент Казахстана объявил о принятии решения по полноправному членству Белоруссии в ШОС.
https://ria.ru/20240703/shos-1957015687.html
https://ria.ru/20240703/shos-1956577197.html
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пакистан, исламабад, шехбаз шариф, шос, оон, саммит шос в астане – 2024
Пакистан, Исламабад, Шехбаз Шариф, ШОС, ООН, Саммит ШОС в Астане – 2024
Пакистан проведет заседание совета глав правительств ШОС

Шариф: Пакистан в октябре проведет заседание совета глав правительств ШОС

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Исламской Республики Пакистан Шехбаз Шариф во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества
 Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Исламской Республики Пакистан Шехбаз Шариф во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Исламской Республики Пакистан Шехбаз Шариф во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июл – РИА Новости. Пакистан в октябре этого года проведет заседание совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Исламабаде, сообщил премьер Пакистана Шехбаз Шариф.
«
"Пакистан с нетерпением ожидает возможности приветствовать членов ШОС на заседании совета глав правительств ШОС в Исламабаде в октябре этого года", - написал он в соцсети X по итогам своего выступления на саммите организации в Астане.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
Вчера, 09:00
Шариф отметил, что в ходе выступления подтвердил твердую приверженность Пакистана хартии и принципам ШОС, заявил о поддержке расширения и реформирования ШОС, призвал к коллективным действиям в целях социально-экономического развития, расширения связей, поддержания мира и безопасности, борьбы с терроризмом, борьбы с изменением климата, сокращения масштабов нищеты и, прежде всего, обеспечения соблюдения принципов суверенитета, территориальной целостности и права на самоопределение.
«
"Призвал к разрешению давних споров с помощью резолюций СБ ООН. Мы настоятельно призываем к миру в Газе, а также к миру и стабильности в Афганистане", - отметил премьер Пакистана.
Рабочая встреча высших должностных лиц ШОС, СНГ, ЕЭС и ОДКБ - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
Вчера, 02:18
Саммит ШОС проходит 3-4 июля в Астане под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. В июле 2023 года на саммите ШОС в Нью-Дели Иран стал полноправным членом организации. На саммите в Астане президент Казахстана объявил о принятии решения по полноправному членству Белоруссии в ШОС.
Флаги стран участников ШОС - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
Страны ШОС подтвердили приверженность мирному урегулированию разногласий
11:45
 
ПакистанИсламабадШехбаз ШарифШОСООНСаммит ШОС в Астане – 2024
 
 
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