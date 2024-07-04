https://ria.ru/20240704/shos-1957337602.html

Пакистан проведет заседание совета глав правительств ШОС

Пакистан проведет заседание совета глав правительств ШОС - РИА Новости, 04.07.2024

Пакистан проведет заседание совета глав правительств ШОС

Пакистан в октябре этого года проведет заседание совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Исламабаде, сообщил премьер Пакистана... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T12:34

2024-07-04T12:34

2024-07-04T12:34

пакистан

исламабад

шехбаз шариф

шос

оон

саммит шос в астане – 2024

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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июл – РИА Новости. Пакистан в октябре этого года проведет заседание совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Исламабаде, сообщил премьер Пакистана Шехбаз Шариф. "Пакистан с нетерпением ожидает возможности приветствовать членов ШОС на заседании совета глав правительств ШОС в Исламабаде в октябре этого года", - написал он в соцсети X по итогам своего выступления на саммите организации в Астане. Шариф отметил, что в ходе выступления подтвердил твердую приверженность Пакистана хартии и принципам ШОС, заявил о поддержке расширения и реформирования ШОС, призвал к коллективным действиям в целях социально-экономического развития, расширения связей, поддержания мира и безопасности, борьбы с терроризмом, борьбы с изменением климата, сокращения масштабов нищеты и, прежде всего, обеспечения соблюдения принципов суверенитета, территориальной целостности и права на самоопределение. "Призвал к разрешению давних споров с помощью резолюций СБ ООН. Мы настоятельно призываем к миру в Газе, а также к миру и стабильности в Афганистане", - отметил премьер Пакистана. Саммит ШОС проходит 3-4 июля в Астане под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию". ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. В июле 2023 года на саммите ШОС в Нью-Дели Иран стал полноправным членом организации. На саммите в Астане президент Казахстана объявил о принятии решения по полноправному членству Белоруссии в ШОС.

https://ria.ru/20240703/shos-1957015687.html

https://ria.ru/20240703/shos-1956577197.html

https://ria.ru/20240704/shos-1957318611.html

пакистан

исламабад

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пакистан, исламабад, шехбаз шариф, шос, оон, саммит шос в астане – 2024