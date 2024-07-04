Пакистан проведет заседание совета глав правительств ШОС
Шариф: Пакистан в октябре проведет заседание совета глав правительств ШОС
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Исламской Республики Пакистан Шехбаз Шариф во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Исламской Республики Пакистан Шехбаз Шариф во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июл – РИА Новости. Пакистан в октябре этого года проведет заседание совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Исламабаде, сообщил премьер Пакистана Шехбаз Шариф.
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"Пакистан с нетерпением ожидает возможности приветствовать членов ШОС на заседании совета глав правительств ШОС в Исламабаде в октябре этого года", - написал он в соцсети X по итогам своего выступления на саммите организации в Астане.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
Вчера, 09:00
Шариф отметил, что в ходе выступления подтвердил твердую приверженность Пакистана хартии и принципам ШОС, заявил о поддержке расширения и реформирования ШОС, призвал к коллективным действиям в целях социально-экономического развития, расширения связей, поддержания мира и безопасности, борьбы с терроризмом, борьбы с изменением климата, сокращения масштабов нищеты и, прежде всего, обеспечения соблюдения принципов суверенитета, территориальной целостности и права на самоопределение.
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"Призвал к разрешению давних споров с помощью резолюций СБ ООН. Мы настоятельно призываем к миру в Газе, а также к миру и стабильности в Афганистане", - отметил премьер Пакистана.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
Вчера, 02:18
Саммит ШОС проходит 3-4 июля в Астане под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. В июле 2023 года на саммите ШОС в Нью-Дели Иран стал полноправным членом организации. На саммите в Астане президент Казахстана объявил о принятии решения по полноправному членству Белоруссии в ШОС.