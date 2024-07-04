https://ria.ru/20240704/shos-1957328489.html

Страны ШОС принимают меры по недопущению нарушений суверенитета

Страны ШОС принимают меры по недопущению нарушений суверенитета - РИА Новости, 04.07.2024

Страны ШОС принимают меры по недопущению нарушений суверенитета

Страны ШОС принимают меры по недопущению на своей территории деятельности, противоречащей принципам суверенитета и территориальной целостности, говорится в... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T12:10

2024-07-04T12:10

2024-07-04T12:10

в мире

шос

саммит шос в астане – 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957283611_0:155:3092:1894_1920x0_80_0_0_3991115f50a0c371e5c4108c537e002b.jpg

АСТАНА, 4 июл- РИА Новости. Страны ШОС принимают меры по недопущению на своей территории деятельности, противоречащей принципам суверенитета и территориальной целостности, говорится в Астанинской декларации Совета глав государств-членов организации. "Они (государства ШОС - ред.) принимают меры по недопущению на своей территории любой деятельности, противоречащей принципам государственного суверенитета и территориальной целостности", - отмечается в документе.

https://ria.ru/20240704/shos-1957257602.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, шос, саммит шос в астане – 2024