https://ria.ru/20240704/shos-1957328489.html
Страны ШОС принимают меры по недопущению нарушений суверенитета
Страны ШОС принимают меры по недопущению нарушений суверенитета - РИА Новости, 04.07.2024
Страны ШОС принимают меры по недопущению нарушений суверенитета
Страны ШОС принимают меры по недопущению на своей территории деятельности, противоречащей принципам суверенитета и территориальной целостности, говорится в... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T12:10
2024-07-04T12:10
2024-07-04T12:10
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АСТАНА, 4 июл- РИА Новости. Страны ШОС принимают меры по недопущению на своей территории деятельности, противоречащей принципам суверенитета и территориальной целостности, говорится в Астанинской декларации Совета глав государств-членов организации. "Они (государства ШОС - ред.) принимают меры по недопущению на своей территории любой деятельности, противоречащей принципам государственного суверенитета и территориальной целостности", - отмечается в документе.
https://ria.ru/20240704/shos-1957257602.html
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в мире, шос, саммит шос в астане – 2024
В мире, ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024
Страны ШОС принимают меры по недопущению нарушений суверенитета
В ШОС принимают меры по недопущению деятельности, противоречащей суверенитету