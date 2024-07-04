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Страны ШОС проработают план создания инвестфонда - РИА Новости, 04.07.2024
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12:08 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/shos-1957327945.html
Страны ШОС проработают план создания инвестфонда
Страны ШОС проработают план создания инвестфонда - РИА Новости, 04.07.2024
Страны ШОС проработают план создания инвестфонда
Страны-члены Шанхайской организации сотрудничества проработают предложение Казахстана о создании инвестиционного фонда ШОС, говорится в Астанинской декларации... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T12:08
2024-07-04T12:08
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Страны-члены Шанхайской организации сотрудничества проработают предложение Казахстана о создании инвестиционного фонда ШОС, говорится в Астанинской декларации Совета глав государств ШОС. "Государства-члены отметили предложение Республики Казахстан о создании инвестиционного фонда ШОС и выступили за его дальнейшую проработку. Они также утвердили регламент Ассоциации инвесторов государств-членов ШОС" - говорится в документе.
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казахстан, шос, саммит шос в астане – 2024, в мире, экономика
Казахстан, ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024, В мире, Экономика
Страны ШОС проработают план создания инвестфонда

Страны ШОС проработают предложение Казахстана о создании инвестиционного фонда

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Астане
Заседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Астане - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Заседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Астане
Читать ria.ru в
АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Страны-члены Шанхайской организации сотрудничества проработают предложение Казахстана о создании инвестиционного фонда ШОС, говорится в Астанинской декларации Совета глав государств ШОС.
"Государства-члены отметили предложение Республики Казахстан о создании инвестиционного фонда ШОС и выступили за его дальнейшую проработку. Они также утвердили регламент Ассоциации инвесторов государств-членов ШОС" - говорится в документе.
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
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