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ШОС поддержала усилия по обеспечению мира в Афганистане - РИА Новости, 04.07.2024
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12:05 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/shos-1957327165.html
ШОС поддержала усилия по обеспечению мира в Афганистане
ШОС поддержала усилия по обеспечению мира в Афганистане - РИА Новости, 04.07.2024
ШОС поддержала усилия по обеспечению мира в Афганистане
Государства Шанхайской организации сотрудничества выразили готовность поддерживать международные усилия по обеспечению мира и развития в Афганистане, подтвердив РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T12:05
2024-07-04T12:05
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Государства Шанхайской организации сотрудничества выразили готовность поддерживать международные усилия по обеспечению мира и развития в Афганистане, подтвердив при этом приверженность становлению нейтрального и мирного Афганистана, следует из декларации Совета глав государств организации. "Государства-члены, подтверждая приверженность становлению Афганистана в качестве независимого, нейтрального и мирного государства, свободного от терроризма, войны и наркотиков, выразили готовность поддерживать усилия международного сообщества по обеспечению мира и развития в этой стране", - говорится в декларации, принятой по итогам заседания Совета глав государств в Астане. Также государства-члены ШОС подчеркнули, что формирование инклюзивного правительства с широким участием представителей всех этнополитических групп афганского общества является единственным путем к достижению прочного мира и стабильности в этой стране.
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в мире, афганистан, астана, шос, саммит шос в астане – 2024
В мире, Афганистан, Астана, ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024
ШОС поддержала усилия по обеспечению мира в Афганистане

Страны ШОС поддержали усилия по обеспечению мира и развития в Афганистане

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества
Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Архивное фото
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Государства Шанхайской организации сотрудничества выразили готовность поддерживать международные усилия по обеспечению мира и развития в Афганистане, подтвердив при этом приверженность становлению нейтрального и мирного Афганистана, следует из декларации Совета глав государств организации.
«
"Государства-члены, подтверждая приверженность становлению Афганистана в качестве независимого, нейтрального и мирного государства, свободного от терроризма, войны и наркотиков, выразили готовность поддерживать усилия международного сообщества по обеспечению мира и развития в этой стране", - говорится в декларации, принятой по итогам заседания Совета глав государств в Астане.
Также государства-члены ШОС подчеркнули, что формирование инклюзивного правительства с широким участием представителей всех этнополитических групп афганского общества является единственным путем к достижению прочного мира и стабильности в этой стране.
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4 июня, 12:44
 
В миреАфганистанАстанаШОССаммит ШОС в Астане – 2024
 
 
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