https://ria.ru/20240704/shos-1957327165.html

ШОС поддержала усилия по обеспечению мира в Афганистане

ШОС поддержала усилия по обеспечению мира в Афганистане - РИА Новости, 04.07.2024

ШОС поддержала усилия по обеспечению мира в Афганистане

Государства Шанхайской организации сотрудничества выразили готовность поддерживать международные усилия по обеспечению мира и развития в Афганистане, подтвердив РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T12:05

2024-07-04T12:05

2024-07-04T12:05

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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Государства Шанхайской организации сотрудничества выразили готовность поддерживать международные усилия по обеспечению мира и развития в Афганистане, подтвердив при этом приверженность становлению нейтрального и мирного Афганистана, следует из декларации Совета глав государств организации. "Государства-члены, подтверждая приверженность становлению Афганистана в качестве независимого, нейтрального и мирного государства, свободного от терроризма, войны и наркотиков, выразили готовность поддерживать усилия международного сообщества по обеспечению мира и развития в этой стране", - говорится в декларации, принятой по итогам заседания Совета глав государств в Астане. Также государства-члены ШОС подчеркнули, что формирование инклюзивного правительства с широким участием представителей всех этнополитических групп афганского общества является единственным путем к достижению прочного мира и стабильности в этой стране.

https://ria.ru/20240604/shos-1950370562.html

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