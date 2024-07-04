ШОС поддержала усилия по обеспечению мира в Афганистане
Страны ШОС поддержали усилия по обеспечению мира и развития в Афганистане
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества
Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Архивное фото
АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Государства Шанхайской организации сотрудничества выразили готовность поддерживать международные усилия по обеспечению мира и развития в Афганистане, подтвердив при этом приверженность становлению нейтрального и мирного Афганистана, следует из декларации Совета глав государств организации.
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"Государства-члены, подтверждая приверженность становлению Афганистана в качестве независимого, нейтрального и мирного государства, свободного от терроризма, войны и наркотиков, выразили готовность поддерживать усилия международного сообщества по обеспечению мира и развития в этой стране", - говорится в декларации, принятой по итогам заседания Совета глав государств в Астане.
Также государства-члены ШОС подчеркнули, что формирование инклюзивного правительства с широким участием представителей всех этнополитических групп афганского общества является единственным путем к достижению прочного мира и стабильности в этой стране.