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Главы государств ШОС отметили усиление использования силовых методов в мире
Главы государств ШОС отметили усиление использования силовых методов в мире - РИА Новости, 04.07.2024
Главы государств ШОС отметили усиление использования силовых методов в мире
Государства-члены ШОС по итогам заседания совета глав государств в декларации отметили усиление в мире использования силовых методов и систематического... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T12:04
2024-07-04T12:04
2024-07-04T12:04
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саммит шос в астане – 2024
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Государства-члены ШОС по итогам заседания совета глав государств в декларации отметили усиление в мире использования силовых методов и систематического нарушения в мире международного права. "Вместе с тем усиливается использование силовых методов, систематически нарушаются нормы международного права, нарастают геополитическая конфронтация и конфликты, множатся риски для стабильности в мире и регионе ШОС", - говорится в тексте астанинской декларации. В нем отмечаются "тектонические сдвиги" в мировой политике, экономике и других сферах. В мире нарождается более справедливое и многополярное мироустройство, расширяются возможности для развития государств, осуществления взаимовыгодного и равноправного международного сотрудничества, отмечается в документе.
https://ria.ru/20240704/putin-1957295979.html
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в мире, шос, саммит шос в астане – 2024
В мире, ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024
Главы государств ШОС отметили усиление использования силовых методов в мире
Лидеры ШОС отметили нарастание геополитической конфронтации и конфликтов в мире