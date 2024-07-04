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Главы государств ШОС отметили усиление использования силовых методов в мире - РИА Новости, 04.07.2024
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12:04 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/shos-1957326874.html
Главы государств ШОС отметили усиление использования силовых методов в мире
Главы государств ШОС отметили усиление использования силовых методов в мире - РИА Новости, 04.07.2024
Главы государств ШОС отметили усиление использования силовых методов в мире
Государства-члены ШОС по итогам заседания совета глав государств в декларации отметили усиление в мире использования силовых методов и систематического... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T12:04
2024-07-04T12:04
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Государства-члены ШОС по итогам заседания совета глав государств в декларации отметили усиление в мире использования силовых методов и систематического нарушения в мире международного права. "Вместе с тем усиливается использование силовых методов, систематически нарушаются нормы международного права, нарастают геополитическая конфронтация и конфликты, множатся риски для стабильности в мире и регионе ШОС", - говорится в тексте астанинской декларации. В нем отмечаются "тектонические сдвиги" в мировой политике, экономике и других сферах. В мире нарождается более справедливое и многополярное мироустройство, расширяются возможности для развития государств, осуществления взаимовыгодного и равноправного международного сотрудничества, отмечается в документе.
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в мире, шос, саммит шос в астане – 2024
В мире, ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024
Главы государств ШОС отметили усиление использования силовых методов в мире

Лидеры ШОС отметили нарастание геополитической конфронтации и конфликтов в мире

© Sputnik / Болат Шайхинов | Перейти в медиабанкФлаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© Sputnik / Болат Шайхинов
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Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС. Архивное фото
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Государства-члены ШОС по итогам заседания совета глав государств в декларации отметили усиление в мире использования силовых методов и систематического нарушения в мире международного права.
«
"Вместе с тем усиливается использование силовых методов, систематически нарушаются нормы международного права, нарастают геополитическая конфронтация и конфликты, множатся риски для стабильности в мире и регионе ШОС", - говорится в тексте астанинской декларации.
В нем отмечаются "тектонические сдвиги" в мировой политике, экономике и других сферах. В мире нарождается более справедливое и многополярное мироустройство, расширяются возможности для развития государств, осуществления взаимовыгодного и равноправного международного сотрудничества, отмечается в документе.
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