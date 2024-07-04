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Страны ШОС выступили за соблюдение положений ДНЯО - РИА Новости, 04.07.2024
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12:02 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/shos-1957326165.html
Страны ШОС выступили за соблюдение положений ДНЯО
Страны ШОС выступили за соблюдение положений ДНЯО - РИА Новости, 04.07.2024
Страны ШОС выступили за соблюдение положений ДНЯО
Страны ШОС из числа участников ДНЯО выступают за соблюдение его положений и продвижение зафиксированных в нем целей, говорится в итоговой декларации по саммиту... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T12:02
2024-07-04T12:02
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Страны ШОС из числа участников ДНЯО выступают за соблюдение его положений и продвижение зафиксированных в нем целей, говорится в итоговой декларации по саммиту в Астане. "Государства-члены, являющиеся участниками Договора о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 года, выступают за неукоснительное соблюдение положений Договора, всестороннее сбалансированное продвижение всех зафиксированных в нем целей и принципов, укрепление глобального режима нераспространения ядерного оружия, продолжение процесса ядерного разоружения, а также содействие равноправному взаимовыгодному сотрудничеству в области использования атомной энергии в мирных целях", - говорится в тексте Астанинской декларации.
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в мире, астана, шос, саммит шос в астане – 2024
В мире, Астана, ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024
Страны ШОС выступили за соблюдение положений ДНЯО

Страны ШОС выступили за соблюдение положений ДНЯО и продвижение его целей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества
Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества
Читать ria.ru в
АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Страны ШОС из числа участников ДНЯО выступают за соблюдение его положений и продвижение зафиксированных в нем целей, говорится в итоговой декларации по саммиту в Астане.
"Государства-члены, являющиеся участниками Договора о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 года, выступают за неукоснительное соблюдение положений Договора, всестороннее сбалансированное продвижение всех зафиксированных в нем целей и принципов, укрепление глобального режима нераспространения ядерного оружия, продолжение процесса ядерного разоружения, а также содействие равноправному взаимовыгодному сотрудничеству в области использования атомной энергии в мирных целях", - говорится в тексте Астанинской декларации.
Совместное фотографирование глав делегаций государств-членов ШОС, государства-наблюдателя в ШОС, приглашенных государств и приглашенных международных организаций в Астане. 4 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
Лидеры стран ШОС подписали итоговую Астанинскую декларацию
10:50
 
В миреАстанаШОССаммит ШОС в Астане – 2024
 
 
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