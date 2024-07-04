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Совет глав государств-членов ШОС проведет заседание в 2025 году - РИА Новости, 04.07.2024
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12:02 04.07.2024 (обновлено: 14:04 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/shos-1957325864.html
Совет глав государств-членов ШОС проведет заседание в 2025 году
Совет глав государств-членов ШОС проведет заседание в 2025 году - РИА Новости, 04.07.2024
Совет глав государств-членов ШОС проведет заседание в 2025 году
Очередное заседание совета глав государств-членов ШОС состоится в 2025 году в Китае, к КНР также переходит председательство в организации на предстоящий период, РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T12:02
2024-07-04T14:04
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Очередное заседание совета глав государств-членов ШОС состоится в 2025 году в Китае, к КНР также переходит председательство в организации на предстоящий период, следует из Астанинской декларации совета глав государств–членов Шанхайской организации сотрудничества. "Председательство в ШОС на предстоящий период переходит к Китайской Народной Республике. Очередное заседание совета глав государств-членов ШОС состоится в 2025 году в Китайской Народной Республике", - сказано в документе. Отмечается, что государства-члены высоко оценивают итоги председательства Казахстана в организации в 2023–2024 годах, которые способствовали укреплению авторитета ШОС, совершенствованию ее деятельности и развитию многопланового взаимовыгодного сотрудничества.Саммит ШОС проходит 3-4 июля в Астане под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию". ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. В этот четверг, 4 июля, Белоруссия также была официально принята в состав организации. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
https://ria.ru/20240703/shos-1957015687.html
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китай, шос, саммит шос в астане – 2024
Китай, ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024
Совет глав государств-членов ШОС проведет заседание в 2025 году

Совет глав государств-членов ШОС проведет заседание в 2025 году в Китае

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГлавы делегаций государств-членов Шанхайской организации сотрудничества
Главы делегаций государств-членов Шанхайской организации сотрудничества - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Главы делегаций государств-членов Шанхайской организации сотрудничества
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Очередное заседание совета глав государств-членов ШОС состоится в 2025 году в Китае, к КНР также переходит председательство в организации на предстоящий период, следует из Астанинской декларации совета глав государств–членов Шанхайской организации сотрудничества.
«
"Председательство в ШОС на предстоящий период переходит к Китайской Народной Республике. Очередное заседание совета глав государств-членов ШОС состоится в 2025 году в Китайской Народной Республике", - сказано в документе.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
Вчера, 09:00
Отмечается, что государства-члены высоко оценивают итоги председательства Казахстана в организации в 2023–2024 годах, которые способствовали укреплению авторитета ШОС, совершенствованию ее деятельности и развитию многопланового взаимовыгодного сотрудничества.
Саммит ШОС проходит 3-4 июля в Астане под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. В этот четверг, 4 июля, Белоруссия также была официально принята в состав организации. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
Рабочая встреча высших должностных лиц ШОС, СНГ, ЕЭС и ОДКБ - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
Вчера, 02:18
 
КитайШОССаммит ШОС в Астане – 2024
 
 
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