Совет глав государств-членов ШОС проведет заседание в 2025 году
Совет глав государств-членов ШОС проведет заседание в 2025 году в Китае
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГлавы делегаций государств-членов Шанхайской организации сотрудничества
Главы делегаций государств-членов Шанхайской организации сотрудничества
АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Очередное заседание совета глав государств-членов ШОС состоится в 2025 году в Китае, к КНР также переходит председательство в организации на предстоящий период, следует из Астанинской декларации совета глав государств–членов Шанхайской организации сотрудничества.
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"Председательство в ШОС на предстоящий период переходит к Китайской Народной Республике. Очередное заседание совета глав государств-членов ШОС состоится в 2025 году в Китайской Народной Республике", - сказано в документе.
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Отмечается, что государства-члены высоко оценивают итоги председательства Казахстана в организации в 2023–2024 годах, которые способствовали укреплению авторитета ШОС, совершенствованию ее деятельности и развитию многопланового взаимовыгодного сотрудничества.
Саммит ШОС проходит 3-4 июля в Астане под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. В этот четверг, 4 июля, Белоруссия также была официально принята в состав организации. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
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