https://ria.ru/20240704/shos-1957321940.html
Страны ШОС договорились о сотрудничестве в области ядерных технологий
Страны ШОС договорились о сотрудничестве в области ядерных технологий - РИА Новости, 04.07.2024
Страны ШОС договорились о сотрудничестве в области ядерных технологий
Государства-члены ШОС будут развивать сотрудничество в области ядерных технологий гражданского назначения, говорится в астанинской декларации, подписанной... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T11:55
2024-07-04T11:55
2024-07-04T11:55
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Государства-члены ШОС будут развивать сотрудничество в области ядерных технологий гражданского назначения, говорится в астанинской декларации, подписанной лидерами стран ШОС на саммите в Астане. "Заинтересованные государства-члены, сделавшие выбор в пользу использования ядерной энергии гражданского назначения, будут развивать сотрудничество на добровольных и взаимно согласованных условиях в области исследований, инноваций, разработки и внедрения ядерных технологий гражданского назначения в соответствии с национальным законодательством", - говорится в декларации.
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в мире, астана, шос, саммит шос в астане – 2024
В мире, Астана, ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024
Страны ШОС договорились о сотрудничестве в области ядерных технологий
Страны ШОС будут развивать сотрудничество в области ядерных технологий