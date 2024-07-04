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Страны ШОС подтвердили приверженность мирному урегулированию разногласий - РИА Новости, 04.07.2024
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11:45 04.07.2024 (обновлено: 12:58 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/shos-1957318611.html
Страны ШОС подтвердили приверженность мирному урегулированию разногласий
Страны ШОС подтвердили приверженность мирному урегулированию разногласий - РИА Новости, 04.07.2024
Страны ШОС подтвердили приверженность мирному урегулированию разногласий
Страны ШОС подтверждают приверженность мирному урегулированию разногласий и споров между странами посредством диалога и консультаций, следует из Астанинской... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T11:45
2024-07-04T12:58
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Страны ШОС подтверждают приверженность мирному урегулированию разногласий и споров между странами посредством диалога и консультаций, следует из Астанинской декларации Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества."Подтверждают приверженность мирному урегулированию разногласий и споров между странами посредством диалога и консультаций", - сказано в документе.Отмечается, что страны также выступают за уважение права народов на самостоятельный и демократический выбор путей своего политического и социально-экономического развития, подчеркивают, что принципы взаимного уважения суверенитета, независимости, территориальной целостности государств, равноправия, взаимной выгоды, невмешательства во внутренние дела, неприменения силы или угрозы применения силы являются основой устойчивого развития международных отношений.Саммит ШОС проходит 3-4 июля в Астане под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. В этот четверг, 4 июля, Белоруссия также была официально принята в состав организации. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
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в мире, шос, саммит шос в астане – 2024, иран, индия, астана
В мире, ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024, Иран, Индия, Астана

Страны ШОС подтвердили приверженность мирному урегулированию разногласий

© РИА НовостиФлаги стран участников ШОС
Флаги стран участников ШОС - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
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Флаги стран участников ШОС. Архивное фото
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Страны ШОС подтверждают приверженность мирному урегулированию разногласий и споров между странами посредством диалога и консультаций, следует из Астанинской декларации Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.
«
"Подтверждают приверженность мирному урегулированию разногласий и споров между странами посредством диалога и консультаций", - сказано в документе.
Отмечается, что страны также выступают за уважение права народов на самостоятельный и демократический выбор путей своего политического и социально-экономического развития, подчеркивают, что принципы взаимного уважения суверенитета, независимости, территориальной целостности государств, равноправия, взаимной выгоды, невмешательства во внутренние дела, неприменения силы или угрозы применения силы являются основой устойчивого развития международных отношений.
Саммит ШОС проходит 3-4 июля в Астане под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. В этот четверг, 4 июля, Белоруссия также была официально принята в состав организации. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
Вчера, 09:00
Инфографика
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)Посмотреть
 
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