https://ria.ru/20240704/shos-1957318256.html

ШОС намерена наращивать международное влияние

ШОС намерена наращивать международное влияние - РИА Новости, 04.07.2024

ШОС намерена наращивать международное влияние

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) намерена наращивать потенциал и международное влияние как одного из ключевых объединений многополярного мира,... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T11:38

2024-07-04T11:38

2024-07-04T11:51

шос

в мире

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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) намерена наращивать потенциал и международное влияние как одного из ключевых объединений многополярного мира, говорится в астанинской декларации совета глав государств ШОС."Государства-члены, будучи нацеленными на разработку стратегии развития ШОС до 2035 года, подтверждают готовность наращивать потенциал и международное влияние организации как одного из ключевых многосторонних объединений многополярного мира", - говорится в документе.

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