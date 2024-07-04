https://ria.ru/20240704/shos-1957318256.html
ШОС намерена наращивать международное влияние
ШОС намерена наращивать международное влияние - РИА Новости, 04.07.2024
ШОС намерена наращивать международное влияние
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) намерена наращивать потенциал и международное влияние как одного из ключевых объединений многополярного мира,... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T11:38
2024-07-04T11:38
2024-07-04T11:51
шос
в мире
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) намерена наращивать потенциал и международное влияние как одного из ключевых объединений многополярного мира, говорится в астанинской декларации совета глав государств ШОС."Государства-члены, будучи нацеленными на разработку стратегии развития ШОС до 2035 года, подтверждают готовность наращивать потенциал и международное влияние организации как одного из ключевых многосторонних объединений многополярного мира", - говорится в документе.
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шос, в мире
ШОС намерена наращивать международное влияние
ШОС намерена наращивать международное влияние как одного из ключевых объединений
АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) намерена наращивать потенциал и международное влияние как одного из ключевых объединений многополярного мира, говорится в астанинской декларации совета глав государств ШОС.
"Государства-члены, будучи нацеленными на разработку стратегии развития ШОС до 2035 года, подтверждают готовность наращивать потенциал и международное влияние организации как одного из ключевых многосторонних объединений многополярного мира", - говорится в документе.