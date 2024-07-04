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Си Цзиньпин призвал страны ШОС сообща противостоять внешнему вмешательству
Си Цзиньпин призвал страны ШОС сообща противостоять внешнему вмешательству - РИА Новости, 04.07.2024
Си Цзиньпин призвал страны ШОС сообща противостоять внешнему вмешательству
Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) должны сообща противостоять внешнему вмешательству и твердо поддерживать друг друга, заявил в четверг... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T10:44
2024-07-04T10:44
2024-07-04T10:44
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ПЕКИН, 4 июл – РИА Новости. Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) должны сообща противостоять внешнему вмешательству и твердо поддерживать друг друга, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на 24-м заседании Совета глав государств-членов ШОС в Астане. "(Страны ШОС - ред.) должны сообща противостоять внешнему вмешательству, твердо поддерживать друг друга, учитывать озабоченности каждого", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. Он добавил, что страны объединения должны решать внутренние разногласия, исходя из того, что дружба и мир являются самым важным.
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китай, астана, си цзиньпин, шос, саммит шос в астане – 2024
Китай, Астана, Си Цзиньпин, ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024
Си Цзиньпин призвал страны ШОС сообща противостоять внешнему вмешательству
Си Цзиньпин: страны ШОС должны сообща противостоять внешнему вмешательству