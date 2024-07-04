https://ria.ru/20240704/shos-1957290732.html

Си Цзиньпин призвал страны ШОС сообща противостоять внешнему вмешательству

Си Цзиньпин призвал страны ШОС сообща противостоять внешнему вмешательству - РИА Новости, 04.07.2024

Си Цзиньпин призвал страны ШОС сообща противостоять внешнему вмешательству

Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) должны сообща противостоять внешнему вмешательству и твердо поддерживать друг друга, заявил в четверг... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T10:44

2024-07-04T10:44

2024-07-04T10:44

китай

астана

си цзиньпин

шос

саммит шос в астане – 2024

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ПЕКИН, 4 июл – РИА Новости. Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) должны сообща противостоять внешнему вмешательству и твердо поддерживать друг друга, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на 24-м заседании Совета глав государств-членов ШОС в Астане. "(Страны ШОС - ред.) должны сообща противостоять внешнему вмешательству, твердо поддерживать друг друга, учитывать озабоченности каждого", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. Он добавил, что страны объединения должны решать внутренние разногласия, исходя из того, что дружба и мир являются самым важным.

https://ria.ru/20240703/shos-1957015687.html

китай

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китай, астана, си цзиньпин, шос, саммит шос в астане – 2024