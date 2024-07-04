https://ria.ru/20240704/shos-1957289824.html

Путин поприветствовал вступление Белоруссии в ШОС

Путин поприветствовал вступление Белоруссии в ШОС - РИА Новости, 04.07.2024

Путин поприветствовал вступление Белоруссии в ШОС

Президент России Владимир Путин приветствовал вступление Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества в качестве полноправного члена объединения. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T10:40

2024-07-04T10:40

2024-07-04T10:41

белоруссия

россия

астана

владимир путин

шос

саммит шос в астане – 2024

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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приветствовал вступление Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества в качестве полноправного члена объединения. Заседание совета глав государств-членов ШОС проходит в четверг в Астане. Белоруссия была официально принята в состав организации, заседание началось с церемонии подписания соответствующих документов. "Хочу поприветствовать всех вас и, конечно, президента Белоруссии Александра Григорьевича Лукашенко в связи с завершением процедуры приема республики Белоруссия в полноправные члены ШОС", - сказал Путин в начале своего выступления на саммите.

https://ria.ru/20240703/shos-1956577197.html

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белоруссия, россия, астана, владимир путин, шос, саммит шос в астане – 2024