https://ria.ru/20240704/shos-1957289824.html
Путин поприветствовал вступление Белоруссии в ШОС
Путин поприветствовал вступление Белоруссии в ШОС - РИА Новости, 04.07.2024
Путин поприветствовал вступление Белоруссии в ШОС
Президент России Владимир Путин приветствовал вступление Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества в качестве полноправного члена объединения. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T10:40
2024-07-04T10:40
2024-07-04T10:41
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шос
саммит шос в астане – 2024
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приветствовал вступление Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества в качестве полноправного члена объединения. Заседание совета глав государств-членов ШОС проходит в четверг в Астане. Белоруссия была официально принята в состав организации, заседание началось с церемонии подписания соответствующих документов. "Хочу поприветствовать всех вас и, конечно, президента Белоруссии Александра Григорьевича Лукашенко в связи с завершением процедуры приема республики Белоруссия в полноправные члены ШОС", - сказал Путин в начале своего выступления на саммите.
https://ria.ru/20240703/shos-1956577197.html
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белоруссия, россия, астана, владимир путин, шос, саммит шос в астане – 2024
Белоруссия, Россия, Астана, Владимир Путин, ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024
Путин поприветствовал вступление Белоруссии в ШОС
Путин поприветствовал вступление Белоруссии в ШОС в качестве полноправного члена