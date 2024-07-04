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ШОС стоит на правильной стороне истории, заявил Си Цзиньпин

ШОС стоит на правильной стороне истории, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 04.07.2024

ШОС стоит на правильной стороне истории, заявил Си Цзиньпин

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) стоит на правильной стороне истории, на стороне справедливости, организация имеет жизненно важное значение для мира, РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T09:45

2024-07-04T09:45

2024-07-04T10:02

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саммит шос в астане – 2024

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ПЕКИН, 4 июл – РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) стоит на правильной стороне истории, на стороне справедливости, организация имеет жизненно важное значение для мира, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на 24-м заседании Совета глав государств-членов ШОС в Астане.Китайский лидер подчеркнул, что в настоящее время изменения в мире ускоряются, а человеческое общество вновь стоит на перепутье истории."Шанхайская организация сотрудничества стоит на правильной стороне истории, на стороне справедливости и беспристрастности, и имеет чрезвычайно важное значение для мира", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.

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