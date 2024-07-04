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ШОС стоит на правильной стороне истории, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 04.07.2024
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09:45 04.07.2024 (обновлено: 10:02 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/shos-1957273501.html
ШОС стоит на правильной стороне истории, заявил Си Цзиньпин
ШОС стоит на правильной стороне истории, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 04.07.2024
ШОС стоит на правильной стороне истории, заявил Си Цзиньпин
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) стоит на правильной стороне истории, на стороне справедливости, организация имеет жизненно важное значение для мира, РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T09:45
2024-07-04T10:02
шос
в мире
китай
астана
си цзиньпин
саммит шос в астане – 2024
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ПЕКИН, 4 июл – РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) стоит на правильной стороне истории, на стороне справедливости, организация имеет жизненно важное значение для мира, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на 24-м заседании Совета глав государств-членов ШОС в Астане.Китайский лидер подчеркнул, что в настоящее время изменения в мире ускоряются, а человеческое общество вновь стоит на перепутье истории."Шанхайская организация сотрудничества стоит на правильной стороне истории, на стороне справедливости и беспристрастности, и имеет чрезвычайно важное значение для мира", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
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шос, в мире, китай, астана, си цзиньпин, саммит шос в астане – 2024
ШОС, В мире, Китай, Астана, Си Цзиньпин, Саммит ШОС в Астане – 2024
ШОС стоит на правильной стороне истории, заявил Си Цзиньпин

Си Цзиньпин: ШОС стоит на правильной стороне истории и имеет важное значение

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Архивное фото
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ПЕКИН, 4 июл – РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) стоит на правильной стороне истории, на стороне справедливости, организация имеет жизненно важное значение для мира, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на 24-м заседании Совета глав государств-членов ШОС в Астане.
Китайский лидер подчеркнул, что в настоящее время изменения в мире ускоряются, а человеческое общество вновь стоит на перепутье истории.
"Шанхайская организация сотрудничества стоит на правильной стороне истории, на стороне справедливости и беспристрастности, и имеет чрезвычайно важное значение для мира", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
Вчера, 09:00
Инфографика
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)Посмотреть
 
ШОСВ миреКитайАстанаСи ЦзиньпинСаммит ШОС в Астане – 2024
 
 
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