https://ria.ru/20240704/shos-1957271764.html
Путин и Мирзиеев поприветствовали друг друга перед саммитом ШОС
Путин и Мирзиеев поприветствовали друг друга перед саммитом ШОС - РИА Новости, 04.07.2024
Путин и Мирзиеев поприветствовали друг друга перед саммитом ШОС
Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев тепло поприветствовали друг друга перед саммитом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T09:38
2024-07-04T09:38
2024-07-04T10:03
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саммит шос в астане – 2024
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АСТАНА, 4 июл – РИА Новости. Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев тепло поприветствовали друг друга перед саммитом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане. Встреча лидеров объединения проходит в эти дни в Казахстане. Перед началом заседания совета глав государств-членов ШОС в четверг Путин подошел к узбекистанскому коллеге, который уже расположился на своем месте в зале. Они поприветствовали друг друга, пожали руки и обнялись.
https://ria.ru/20240703/shos-1957015687.html
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россия, узбекистан, астана, владимир путин, шавкат мирзиеев, шос, саммит шос в астане – 2024
Россия, Узбекистан, Астана, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев, ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024
Путин и Мирзиеев поприветствовали друг друга перед саммитом ШОС
Путин и Мирзиеев тепло поприветствовали друг друга перед саммитом ШОС в Астане