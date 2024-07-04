https://ria.ru/20240704/shos-1957271764.html

Путин и Мирзиеев поприветствовали друг друга перед саммитом ШОС

Путин и Мирзиеев поприветствовали друг друга перед саммитом ШОС - РИА Новости, 04.07.2024

Путин и Мирзиеев поприветствовали друг друга перед саммитом ШОС

Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев тепло поприветствовали друг друга перед саммитом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T09:38

2024-07-04T09:38

2024-07-04T10:03

россия

узбекистан

астана

владимир путин

шавкат мирзиеев

шос

саммит шос в астане – 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915812263_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_f2fc90903b5b18b03dcba5393d3a8eb6.jpg

АСТАНА, 4 июл – РИА Новости. Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев тепло поприветствовали друг друга перед саммитом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане. Встреча лидеров объединения проходит в эти дни в Казахстане. Перед началом заседания совета глав государств-членов ШОС в четверг Путин подошел к узбекистанскому коллеге, который уже расположился на своем месте в зале. Они поприветствовали друг друга, пожали руки и обнялись.

https://ria.ru/20240703/shos-1957015687.html

россия

узбекистан

астана

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, узбекистан, астана, владимир путин, шавкат мирзиеев, шос, саммит шос в астане – 2024