https://ria.ru/20240704/sharlot-1957289079.html

Певца Шарлота не выпустили из СИЗО

Певца Шарлота не выпустили из СИЗО - РИА Новости, 04.07.2024

Певца Шарлота не выпустили из СИЗО

Самарский областной суд оставил под стражей певца Эдуарда Шарлота, сообщается на сайте судебной инстанции. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T10:36

2024-07-04T10:36

2024-07-04T14:02

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САМАРА, 4 июл — РИА Новости. Самарский областной суд оставил под стражей певца Эдуарда Шарлота, сообщается на сайте судебной инстанции. "Постановление Кировского районного суда города Самары от 29 мая 2024 года оставлено без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения", — говорится в публикации. Таким образом, артист останется под стражей до 23 июля включительно. Уроженец Самары Эдуард Шарлот — певец и блогер, наиболее известен из-за песни "Щека на щеку" (более 14 миллионов просмотров клипа на YouTube) и эпатажного поведения. В декабре он стал стал фигурантом трех уголовных дел: два возбудили по статье о реабилитации нацизма, третье — по статье об оскорблении чувств верующих.Поводом для них стали видеоролики, на которых Шарлот разрывает георгиевскую ленточку в форме буквы Z и наступает на нее; в обнаженном виде исполняет пародию на мотив песни "День Победы" композитора Давида Тухманова; прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа.В еще одном видео Шарлот сжег свой паспорт и заявил, что больше не считает себя гражданином России и поедет в Киев. Но в середине ноября он попросил у подписчиков денег на обратный билет, и вскоре его задержали в аэропорту Пулково. Позже против него возбудили еще два дела — одно по статье о похищении или повреждении документов, другое — о возбуждении ненависти либо вражды и об унижении человеческого достоинства.В суде Шарлот признал вину. Он утверждал, что попал под влияние оппозиции, и уверял, что готов исправиться и пожертвовать половину прибыли от концертов, которые проводил бы в России.

https://ria.ru/20240110/sud-1920444074.html

https://ria.ru/20240110/sharlot-1920471698.html

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россия, самара, эдуард шарлот, происшествия