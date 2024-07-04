https://ria.ru/20240704/sevastopol-1957500000.html
В Севастополе восстановили движение морского пассажирского транспорта
В Севастополе восстановили движение морского пассажирского транспорта - РИА Новости, 04.07.2024
В Севастополе восстановили движение морского пассажирского транспорта
Движение катеров и паромов в севастопольских бухтах восстановлено, сообщил департамент транспорта региона в Telegram-канале. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T20:05
2024-07-04T20:05
2024-07-04T20:05
севастополь
россия
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл — РИА Новости. Движение катеров и паромов в севастопольских бухтах восстановлено, сообщил департамент транспорта региона в Telegram-канале. Ранее сообщалось о приостановке движения морского пассажирского транспорта. "Движение морского пассажирского транспорта восстановлено", - говорится в сообщении департамента.
https://ria.ru/20240704/sevastopol-1957487404.html
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севастополь, россия, безопасность
Севастополь, Россия, Безопасность
В Севастополе восстановили движение морского пассажирского транспорта
Движение катеров и паромов в севастопольских бухтах восстановлено