Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта - РИА Новости, 04.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:54 04.07.2024 (обновлено: 19:01 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/sevastopol-1957485510.html
В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта
В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта - РИА Новости, 04.07.2024
В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта
Катера и паромы Севастополя приостановили работу, сообщил департамент транспорта региона в Telegram-канале. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T18:54
2024-07-04T19:01
севастополь
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792279782_0:103:3240:1926_1920x0_80_0_0_e9bab26b2e4982e01c42e8b7ef9bb1f3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Катера и паромы Севастополя приостановили работу, сообщил департамент транспорта региона в Telegram-канале."Уважаемые пассажиры. Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - говорится в сообщении ведомства.Причины приостановки не сообщаются.
https://ria.ru/20240704/sevastopol-1957487404.html
севастополь
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792279782_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ae139eec7fff826c35dc50cb86aeff52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
севастополь, россия, безопасность
Севастополь, Россия, Безопасность
В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта

Дептранс Севастополя приостановил движение морского пассажирского транспорта

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкМорское пассажирское судно в порту Севастополя
Морское пассажирское судно в порту Севастополя - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в медиабанк
Морское пассажирское судно в порту Севастополя. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Катера и паромы Севастополя приостановили работу, сообщил департамент транспорта региона в Telegram-канале.
"Уважаемые пассажиры. Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - говорится в сообщении ведомства.
Причины приостановки не сообщаются.
Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
Развожаев рассказал о ложных ракетах, запущенных на Севастополь
Вчера, 19:00
 
СевастопольРоссияБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала