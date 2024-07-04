https://ria.ru/20240704/sevastopol-1957485510.html
В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта
В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта - РИА Новости, 04.07.2024
В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта
Катера и паромы Севастополя приостановили работу, сообщил департамент транспорта региона в Telegram-канале. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T18:54
2024-07-04T18:54
2024-07-04T19:01
севастополь
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безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Катера и паромы Севастополя приостановили работу, сообщил департамент транспорта региона в Telegram-канале."Уважаемые пассажиры. Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - говорится в сообщении ведомства.Причины приостановки не сообщаются.
https://ria.ru/20240704/sevastopol-1957487404.html
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севастополь, россия, безопасность
Севастополь, Россия, Безопасность
В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта
Дептранс Севастополя приостановил движение морского пассажирского транспорта