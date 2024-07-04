Рейтинг@Mail.ru
Сервис автозаполнения на выплаты для учеников появился в Подмосковье - РИА Новости, 04.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
13:16 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/servis-1957353821.html
Сервис автозаполнения на выплаты для учеников появился в Подмосковье
Сервис автозаполнения на выплаты для учеников появился в Подмосковье - РИА Новости, 04.07.2024
Сервис автозаполнения на выплаты для учеников появился в Подмосковье
На региональном портале Подмосковья появился сервис автозаполнения для услуги по предоставлению выплаты на обучающегося, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T13:16
2024-07-04T13:16
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
пособие по безработице
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957352792_0:208:3072:1936_1920x0_80_0_0_f824aaef1fe8c2e33c043a9e991aca41.jpg
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. На региональном портале Подмосковья появился сервис автозаполнения для услуги по предоставлению выплаты на обучающегося, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. Как сообщается, больше многодетным родителям не надо самостоятельно заполнять информацию о детях, на которых положена выплата. "Умные сервисы делают жизнь наших жителей лучше и проще. В услугу по предоставлению выплаты на обучающегося добавлен сервис автозаполнения. Теперь при заполнении онлайн-заявки он проверяет информацию о всех детях заявителя и отображает тех, кому положена выплата, но еще не назначена", – рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что теперь родители смогут просто выбрать, на кого ее оформить и отправить заявление. Оформить выплату могут многодетные семьи на приобретение одежды ребенку для обучения в школе. Данная услуга доступна на региональном портале госуслуг в разделе "Соцподдержка" - "Субсидии и компенсации" и предоставляется бесплатно.
https://ria.ru/20231003/sotsposobie-1900139438.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957352792_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1ef59f6a98b824e70765bd378e9fe7ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), пособие по безработице
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Пособие по безработице

Сервис автозаполнения на выплаты для учеников появился в Подмосковье

© iStock.com / NikadaУченики во время урока в школе
Ученики во время урока в школе - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© iStock.com / Nikada
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. На региональном портале Подмосковья появился сервис автозаполнения для услуги по предоставлению выплаты на обучающегося, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Как сообщается, больше многодетным родителям не надо самостоятельно заполнять информацию о детях, на которых положена выплата.
«
"Умные сервисы делают жизнь наших жителей лучше и проще. В услугу по предоставлению выплаты на обучающегося добавлен сервис автозаполнения. Теперь при заполнении онлайн-заявки он проверяет информацию о всех детях заявителя и отображает тех, кому положена выплата, но еще не назначена", – рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба.
Она отметила, что теперь родители смогут просто выбрать, на кого ее оформить и отправить заявление.
Оформить выплату могут многодетные семьи на приобретение одежды ребенку для обучения в школе. Данная услуга доступна на региональном портале госуслуг в разделе "Соцподдержка" - "Субсидии и компенсации" и предоставляется бесплатно.
Пара работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
Соцпособие в Подмосковье теперь можно оформить онлайн
3 октября 2023, 12:27
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Пособие по безработице
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала