https://ria.ru/20240704/servis-1957353821.html
Сервис автозаполнения на выплаты для учеников появился в Подмосковье
Сервис автозаполнения на выплаты для учеников появился в Подмосковье - РИА Новости, 04.07.2024
Сервис автозаполнения на выплаты для учеников появился в Подмосковье
На региональном портале Подмосковья появился сервис автозаполнения для услуги по предоставлению выплаты на обучающегося, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T13:16
2024-07-04T13:16
2024-07-04T13:16
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. На региональном портале Подмосковья появился сервис автозаполнения для услуги по предоставлению выплаты на обучающегося, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. Как сообщается, больше многодетным родителям не надо самостоятельно заполнять информацию о детях, на которых положена выплата. "Умные сервисы делают жизнь наших жителей лучше и проще. В услугу по предоставлению выплаты на обучающегося добавлен сервис автозаполнения. Теперь при заполнении онлайн-заявки он проверяет информацию о всех детях заявителя и отображает тех, кому положена выплата, но еще не назначена", – рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что теперь родители смогут просто выбрать, на кого ее оформить и отправить заявление. Оформить выплату могут многодетные семьи на приобретение одежды ребенку для обучения в школе. Данная услуга доступна на региональном портале госуслуг в разделе "Соцподдержка" - "Субсидии и компенсации" и предоставляется бесплатно.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), пособие по безработице
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Пособие по безработице
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. На региональном портале Подмосковья появился сервис автозаполнения для услуги по предоставлению выплаты на обучающегося, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Как сообщается, больше многодетным родителям не надо самостоятельно заполнять информацию о детях, на которых положена выплата.
«
"Умные сервисы делают жизнь наших жителей лучше и проще. В услугу по предоставлению выплаты на обучающегося добавлен сервис автозаполнения. Теперь при заполнении онлайн-заявки он проверяет информацию о всех детях заявителя и отображает тех, кому положена выплата, но еще не назначена", – рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба.
Она отметила, что теперь родители смогут просто выбрать, на кого ее оформить и отправить заявление.
Оформить выплату могут многодетные семьи
на приобретение одежды ребенку для обучения в школе. Данная услуга доступна на региональном портале госуслуг в разделе "Соцподдержка" - "Субсидии и компенсации" и предоставляется бесплатно.