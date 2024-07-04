https://ria.ru/20240704/servis-1957353821.html

Сервис автозаполнения на выплаты для учеников появился в Подмосковье

Сервис автозаполнения на выплаты для учеников появился в Подмосковье - РИА Новости, 04.07.2024

Сервис автозаполнения на выплаты для учеников появился в Подмосковье

На региональном портале Подмосковья появился сервис автозаполнения для услуги по предоставлению выплаты на обучающегося, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T13:16

2024-07-04T13:16

2024-07-04T13:16

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

пособие по безработице

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. На региональном портале Подмосковья появился сервис автозаполнения для услуги по предоставлению выплаты на обучающегося, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. Как сообщается, больше многодетным родителям не надо самостоятельно заполнять информацию о детях, на которых положена выплата. "Умные сервисы делают жизнь наших жителей лучше и проще. В услугу по предоставлению выплаты на обучающегося добавлен сервис автозаполнения. Теперь при заполнении онлайн-заявки он проверяет информацию о всех детях заявителя и отображает тех, кому положена выплата, но еще не назначена", – рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что теперь родители смогут просто выбрать, на кого ее оформить и отправить заявление. Оформить выплату могут многодетные семьи на приобретение одежды ребенку для обучения в школе. Данная услуга доступна на региональном портале госуслуг в разделе "Соцподдержка" - "Субсидии и компенсации" и предоставляется бесплатно.

https://ria.ru/20231003/sotsposobie-1900139438.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), пособие по безработице