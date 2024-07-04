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Епархии РПЦ активно участвуют в подготовке Всероссийского парада семьи - РИА Новости, 04.07.2024
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Религия
 
18:20 04.07.2024 (обновлено: 18:21 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/semya-1957477708.html
Епархии РПЦ активно участвуют в подготовке Всероссийского парада семьи
Епархии РПЦ активно участвуют в подготовке Всероссийского парада семьи - РИА Новости, 04.07.2024
Епархии РПЦ активно участвуют в подготовке Всероссийского парада семьи
Епархии Русской православной церкви активно участвуют в проведении Всероссийского парада семьи, рассказал председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи,... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T18:20
2024-07-04T18:21
религия
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москва
тирасполь
русская православная церковь
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Епархии Русской православной церкви активно участвуют в проведении Всероссийского парада семьи, рассказал председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов."По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла епархии оказывают поддержку и содействие. Активно участвуют наши православные прихожане в приходах Русской православной церкви, которые были своевременно оповещены об этом событии и активно принимают в нем участие. Многие прихожане планируют 8 числа в День семьи, любви и верности, в день памяти святых благоверных Петра и Февронии, прийти на эти мероприятия и еще раз показать красоту семьи, прославить любовь", – сказал Лукьянов на пресс-конференции.Всероссийский парад семьи пройдет в День семьи, любви и верности 8 июля по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла в рамках объявленного президентом Года семьи, он направлен на укрепление института семьи и поддержку многодетных родителей. Координатор оргкомитета Андрей Васильев отметил, что более 100 городов примут в нем участие. Центральный парад семьи пройдет в Москве на площадке ВДНХ.Впервые парад прошел в приднестровском Тирасполе в 2014 году, а в 2023 году он впервые был проведен в России в 40 городах."Наш президент очень хорошо сказал, что Россия выбирает жизнь, а значит Россия выбирает и семью как национальную идею. Все взаимосвязано между собой, поэтому наш противник очень активно пытается разложить, уничтожить семейные ценности. Но наше государство, к счастью, благодаря усилиям всех – и духовной власти, и светской, – идёт по пути возрождения традиционных ценностей, и особенно семейных", – заключил Лукьянов.
https://ria.ru/20240703/blagovernye-1740146581.html
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Религия, Россия, Москва, Тирасполь, Русская православная церковь, Религия
Епархии РПЦ активно участвуют в подготовке Всероссийского парада семьи

Иерей Лукьянов: РПЦ активно участвует в подготовке Всероссийского парада семьи

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкПосетители на Парящем мосту в парке "Зарядье" в Москве
Посетители на Парящем мосту в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Епархии Русской православной церкви активно участвуют в проведении Всероссийского парада семьи, рассказал председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.
"По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла епархии оказывают поддержку и содействие. Активно участвуют наши православные прихожане в приходах Русской православной церкви, которые были своевременно оповещены об этом событии и активно принимают в нем участие. Многие прихожане планируют 8 числа в День семьи, любви и верности, в день памяти святых благоверных Петра и Февронии, прийти на эти мероприятия и еще раз показать красоту семьи, прославить любовь", – сказал Лукьянов на пресс-конференции.
Памятник святым Петру и Февронии в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Петр и Феврония: загадочная история покровителей семьи и любви
3 июля, 12:24
Всероссийский парад семьи пройдет в День семьи, любви и верности 8 июля по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла в рамках объявленного президентом Года семьи, он направлен на укрепление института семьи и поддержку многодетных родителей. Координатор оргкомитета Андрей Васильев отметил, что более 100 городов примут в нем участие. Центральный парад семьи пройдет в Москве на площадке ВДНХ.
Впервые парад прошел в приднестровском Тирасполе в 2014 году, а в 2023 году он впервые был проведен в России в 40 городах.
"Наш президент очень хорошо сказал, что Россия выбирает жизнь, а значит Россия выбирает и семью как национальную идею. Все взаимосвязано между собой, поэтому наш противник очень активно пытается разложить, уничтожить семейные ценности. Но наше государство, к счастью, благодаря усилиям всех – и духовной власти, и светской, – идёт по пути возрождения традиционных ценностей, и особенно семейных", – заключил Лукьянов.
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