https://ria.ru/20240704/semya-1957477708.html

Епархии РПЦ активно участвуют в подготовке Всероссийского парада семьи

Епархии РПЦ активно участвуют в подготовке Всероссийского парада семьи - РИА Новости, 04.07.2024

Епархии РПЦ активно участвуют в подготовке Всероссийского парада семьи

Епархии Русской православной церкви активно участвуют в проведении Всероссийского парада семьи, рассказал председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи,... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T18:20

2024-07-04T18:20

2024-07-04T18:21

религия

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москва

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русская православная церковь

религия

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Епархии Русской православной церкви активно участвуют в проведении Всероссийского парада семьи, рассказал председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов."По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла епархии оказывают поддержку и содействие. Активно участвуют наши православные прихожане в приходах Русской православной церкви, которые были своевременно оповещены об этом событии и активно принимают в нем участие. Многие прихожане планируют 8 числа в День семьи, любви и верности, в день памяти святых благоверных Петра и Февронии, прийти на эти мероприятия и еще раз показать красоту семьи, прославить любовь", – сказал Лукьянов на пресс-конференции.Всероссийский парад семьи пройдет в День семьи, любви и верности 8 июля по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла в рамках объявленного президентом Года семьи, он направлен на укрепление института семьи и поддержку многодетных родителей. Координатор оргкомитета Андрей Васильев отметил, что более 100 городов примут в нем участие. Центральный парад семьи пройдет в Москве на площадке ВДНХ.Впервые парад прошел в приднестровском Тирасполе в 2014 году, а в 2023 году он впервые был проведен в России в 40 городах."Наш президент очень хорошо сказал, что Россия выбирает жизнь, а значит Россия выбирает и семью как национальную идею. Все взаимосвязано между собой, поэтому наш противник очень активно пытается разложить, уничтожить семейные ценности. Но наше государство, к счастью, благодаря усилиям всех – и духовной власти, и светской, – идёт по пути возрождения традиционных ценностей, и особенно семейных", – заключил Лукьянов.

https://ria.ru/20240703/blagovernye-1740146581.html

https://ria.ru/20240703/knyaginya-1954603708.html

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москва

тирасполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, москва, тирасполь, русская православная церковь, религия