https://ria.ru/20240704/sanktsii-1957509941.html

Санкции Запада ударили по нему самому, заявил посол России в Канаде

Санкции Запада ударили по нему самому, заявил посол России в Канаде - РИА Новости, 04.07.2024

Санкции Запада ударили по нему самому, заявил посол России в Канаде

Попытки Запада добиться изоляции России при помощи череды "адских санкций" оказались обречены на провал, причем основной удар от этих рестрикций пришелся на... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T21:03

2024-07-04T21:03

2024-07-04T21:09

в мире

россия

канада

олег степанов

санкции в отношении россии

запад

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/16/1928898456_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6faa9b76737d5c3488e91a316141b2e0.jpg

ВАШИНГТОН, 4 июл – РИА Новости. Попытки Запада добиться изоляции России при помощи череды "адских санкций" оказались обречены на провал, причем основной удар от этих рестрикций пришелся на население применивших их стран, заявил в четверг посол РФ в Канаде Олег Степанов в статье, обнародованной в аккаунте посольства в соцсети X."Злополучная логика изоляции России при помощи "адских санкций" оказалась обреченным на провал просчетом, причем основной удар пришелся на население соответствующих стран. Подобные последствия не удивительны, учитывая, что западные элиты продолжают мыслить устаревшими категориями "принудительной дипломатии", эффективной в подчинении других стран своей воле", - говорится в статье.По мнению дипломата, "кабинетные воины", якобы выступающие за либерализм и принципы рыночной экономики, в действительности "давно предали эти концепции". "И все ради сохранения неуловимой гегемонии "золотого миллиарда" под руководством Вашингтона", - указал Степанов. Глава российской дипмиссии напомнил, что экономическая война коллективного Запада была призвана разрушить экономику РФ, при этом западные союзники упорно игнорируют стремительно растущие издержки такого политического курса. Степанов добавил, что Россия успешно справляется со всеми "искусственно созданными препятствиями", продемонстрировав по итогам 2023 года рост ВВП в размере 3,6% - выше, чем у любой из стран "Большой семерки". В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.

https://ria.ru/20240704/nabiullina-1957430070.html

https://ria.ru/20240619/sanktsii-1953838979.html

россия

канада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, канада, олег степанов, санкции в отношении россии, запад