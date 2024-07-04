Рейтинг@Mail.ru
Санкции Запада ударили по нему самому, заявил посол России в Канаде - РИА Новости, 04.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:03 04.07.2024 (обновлено: 21:09 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/sanktsii-1957509941.html
Санкции Запада ударили по нему самому, заявил посол России в Канаде
Санкции Запада ударили по нему самому, заявил посол России в Канаде - РИА Новости, 04.07.2024
Санкции Запада ударили по нему самому, заявил посол России в Канаде
Попытки Запада добиться изоляции России при помощи череды "адских санкций" оказались обречены на провал, причем основной удар от этих рестрикций пришелся на... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T21:03
2024-07-04T21:09
в мире
россия
канада
олег степанов
санкции в отношении россии
запад
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/16/1928898456_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6faa9b76737d5c3488e91a316141b2e0.jpg
ВАШИНГТОН, 4 июл – РИА Новости. Попытки Запада добиться изоляции России при помощи череды "адских санкций" оказались обречены на провал, причем основной удар от этих рестрикций пришелся на население применивших их стран, заявил в четверг посол РФ в Канаде Олег Степанов в статье, обнародованной в аккаунте посольства в соцсети X."Злополучная логика изоляции России при помощи "адских санкций" оказалась обреченным на провал просчетом, причем основной удар пришелся на население соответствующих стран. Подобные последствия не удивительны, учитывая, что западные элиты продолжают мыслить устаревшими категориями "принудительной дипломатии", эффективной в подчинении других стран своей воле", - говорится в статье.По мнению дипломата, "кабинетные воины", якобы выступающие за либерализм и принципы рыночной экономики, в действительности "давно предали эти концепции". "И все ради сохранения неуловимой гегемонии "золотого миллиарда" под руководством Вашингтона", - указал Степанов. Глава российской дипмиссии напомнил, что экономическая война коллективного Запада была призвана разрушить экономику РФ, при этом западные союзники упорно игнорируют стремительно растущие издержки такого политического курса. Степанов добавил, что Россия успешно справляется со всеми "искусственно созданными препятствиями", продемонстрировав по итогам 2023 года рост ВВП в размере 3,6% - выше, чем у любой из стран "Большой семерки". В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.
https://ria.ru/20240704/nabiullina-1957430070.html
https://ria.ru/20240619/sanktsii-1953838979.html
россия
канада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/16/1928898456_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_cd60ee204541716b5f8b85996ade58aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, канада, олег степанов, санкции в отношении россии, запад
В мире, Россия, Канада, Олег Степанов, Санкции в отношении России, Запад
Санкции Запада ударили по нему самому, заявил посол России в Канаде

Посол Степанов: попытками добиться изоляции России запад нанес удар самому себе

CC BY-SA 4.0 / RogerRockcliffe (cropped) / Посол Олег СтепановПосол России в Канаде Олег Степанов
Посол России в Канаде Олег Степанов - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
CC BY-SA 4.0 / RogerRockcliffe (cropped) / Посол Олег Степанов
Посол России в Канаде Олег Степанов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 июл – РИА Новости. Попытки Запада добиться изоляции России при помощи череды "адских санкций" оказались обречены на провал, причем основной удар от этих рестрикций пришелся на население применивших их стран, заявил в четверг посол РФ в Канаде Олег Степанов в статье, обнародованной в аккаунте посольства в соцсети X.
"Злополучная логика изоляции России при помощи "адских санкций" оказалась обреченным на провал просчетом, причем основной удар пришелся на население соответствующих стран. Подобные последствия не удивительны, учитывая, что западные элиты продолжают мыслить устаревшими категориями "принудительной дипломатии", эффективной в подчинении других стран своей воле", - говорится в статье.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на встрече с президиумом фракции Единая Россия в Москве - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
Набиуллина: Россию невозможно изолировать, пока ее товары востребованы
Вчера, 16:16
По мнению дипломата, "кабинетные воины", якобы выступающие за либерализм и принципы рыночной экономики, в действительности "давно предали эти концепции". "И все ради сохранения неуловимой гегемонии "золотого миллиарда" под руководством Вашингтона", - указал Степанов.
Глава российской дипмиссии напомнил, что экономическая война коллективного Запада была призвана разрушить экономику РФ, при этом западные союзники упорно игнорируют стремительно растущие издержки такого политического курса.
Степанов добавил, что Россия успешно справляется со всеми "искусственно созданными препятствиями", продемонстрировав по итогам 2023 года рост ВВП в размере 3,6% - выше, чем у любой из стран "Большой семерки".
В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.
Посол РФ в Канаде Олег Степанов - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
Россия ответит на новые санкции Канады, заявил посол
19 июня, 01:46
 
В миреРоссияКанадаОлег СтепановСанкции в отношении РоссииЗапад
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала