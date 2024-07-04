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ШОС выступила против односторонних санкций
ШОС выступила против односторонних санкций - РИА Новости, 04.07.2024
ШОС выступила против односторонних санкций
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и её члены выступают против протекционистских действий, односторонних санкций и торговых ограничений, которые... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T12:06
2024-07-04T12:06
2024-07-04T12:06
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и её члены выступают против протекционистских действий, односторонних санкций и торговых ограничений, которые подрывают многостороннюю торговую систему, говорится в Астанинской декларации Совета глав государств ШОС. "Они также выступают против протекционистских действий, односторонних санкций и торговых ограничений, которые подрывают многостороннюю торговую систему и препятствуют глобальному устойчивому развитию", - говорится в документе. В декларации указано, что "одностороннее применение санкций несовместимо с принципами международного права и оказывает негативное влияние на третьи страны и международные экономические отношения".
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шос, саммит шос в астане – 2024, в мире
ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024, В мире
ШОС выступила против односторонних санкций
ШОС выступила против односторонних санкций, подрывающих мировую торговлю