https://ria.ru/20240704/sanktsii-1957327327.html

ШОС выступила против односторонних санкций

ШОС выступила против односторонних санкций - РИА Новости, 04.07.2024

ШОС выступила против односторонних санкций

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и её члены выступают против протекционистских действий, односторонних санкций и торговых ограничений, которые... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T12:06

2024-07-04T12:06

2024-07-04T12:06

шос

саммит шос в астане – 2024

в мире

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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и её члены выступают против протекционистских действий, односторонних санкций и торговых ограничений, которые подрывают многостороннюю торговую систему, говорится в Астанинской декларации Совета глав государств ШОС. "Они также выступают против протекционистских действий, односторонних санкций и торговых ограничений, которые подрывают многостороннюю торговую систему и препятствуют глобальному устойчивому развитию", - говорится в документе. В декларации указано, что "одностороннее применение санкций несовместимо с принципами международного права и оказывает негативное влияние на третьи страны и международные экономические отношения".

https://ria.ru/20240630/torgovlya-1956404874.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

шос, саммит шос в астане – 2024, в мире