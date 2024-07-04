https://ria.ru/20240704/samolet-1957514305.html

При грубой посадке частного самолета в Карелии никто не пострадал

При грубой посадке частного самолета в Карелии никто не пострадал - РИА Новости, 04.07.2024

При грубой посадке частного самолета в Карелии никто не пострадал

Частный самолет "Борей" совершил в Карелии грубую посадку, Росавиация классифицировала происшествие как аварию, никто не пострадал, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T21:39

2024-07-04T21:39

2024-07-04T21:39

происшествия

муезерский район

республика карелия

петрозаводск

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

межгосударственный авиационный комитет

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Частный самолет "Борей" совершил в Карелии грубую посадку, Росавиация классифицировала происшествие как аварию, никто не пострадал, сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко в Telegram-канале. "В четверг, 4 июля, в районе озера Валлас Муезерского района Республики Карелия (около 170 километров к северо-западу от Петрозаводска) совершил грубую посадку частный самолет "Борей". На борту воздушного судна (ВС) находились два человека, оба живы, сообщили в Госкомитете Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения. Поиск организовало Северо-Западное межрегиональное территориальное управление (С-З МТУ) Росавиации... Росавиация классифицировала грубую посадку, как аварию. Расследованием ее причин займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием С-З МТУ", - говорится в сообщении. Уточняется, что люди, находившиеся на борту во время происшествия, от медицинской помощи, предварительно, отказались. Кроме того, расследование будет вестись в соответствии с правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в России.

https://ria.ru/20240617/pilot-1953314930.html

муезерский район

республика карелия

петрозаводск

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происшествия, муезерский район, республика карелия, петрозаводск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), межгосударственный авиационный комитет