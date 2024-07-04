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При грубой посадке частного самолета в Карелии никто не пострадал
При грубой посадке частного самолета в Карелии никто не пострадал - РИА Новости, 04.07.2024
При грубой посадке частного самолета в Карелии никто не пострадал
Частный самолет "Борей" совершил в Карелии грубую посадку, Росавиация классифицировала происшествие как аварию, никто не пострадал, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T21:39
2024-07-04T21:39
2024-07-04T21:39
происшествия
муезерский район
республика карелия
петрозаводск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
межгосударственный авиационный комитет
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Частный самолет "Борей" совершил в Карелии грубую посадку, Росавиация классифицировала происшествие как аварию, никто не пострадал, сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко в Telegram-канале. "В четверг, 4 июля, в районе озера Валлас Муезерского района Республики Карелия (около 170 километров к северо-западу от Петрозаводска) совершил грубую посадку частный самолет "Борей". На борту воздушного судна (ВС) находились два человека, оба живы, сообщили в Госкомитете Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения. Поиск организовало Северо-Западное межрегиональное территориальное управление (С-З МТУ) Росавиации... Росавиация классифицировала грубую посадку, как аварию. Расследованием ее причин займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием С-З МТУ", - говорится в сообщении. Уточняется, что люди, находившиеся на борту во время происшествия, от медицинской помощи, предварительно, отказались. Кроме того, расследование будет вестись в соответствии с правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в России.
https://ria.ru/20240617/pilot-1953314930.html
муезерский район
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происшествия, муезерский район, республика карелия, петрозаводск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), межгосударственный авиационный комитет
Происшествия, Муезерский район, Республика Карелия, Петрозаводск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Межгосударственный авиационный комитет
При грубой посадке частного самолета в Карелии никто не пострадал
В Карелии частный самолет "Борей" совершил грубую посадку, никто не пострадал