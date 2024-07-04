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Стало известно, чем угощали лидеров ШОС на саммите в Астане

Стало известно, чем угощали лидеров ШОС на саммите в Астане - РИА Новости, 04.07.2024

Стало известно, чем угощали лидеров ШОС на саммите в Астане

Президента РФ Владимира Путина и других участников саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на официальном обеде в Астане угощали филе каспийского... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T13:17

2024-07-04T13:17

2024-07-04T13:18

владимир путин

в мире

саммит шос в астане – 2024

астана

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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Президента РФ Владимира Путина и других участников саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на официальном обеде в Астане угощали филе каспийского осетра и казахскими национальными блюдами. Саммит ШОС проходит в Астане 3-4 июля. В меню, имеющемся в распоряжении РИА Новости, значатся салат с авокадо и медово-горчичной заправкой, чебуреки с телятиной, филе каспийского осетра и говяжий брискет с картофелем по-деревенски. Есть и национальные казахские блюда – куырдак из баранины и тушпара из говядины с бульоном. Главам делегаций также предложат вино Ak Arba Kazakh Riesling и Lagyl Arba Saperavi. На десерт участникам обеда было предложено ванильное суфле с карамельным грильяжем.

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владимир путин, в мире, саммит шос в астане – 2024, астана