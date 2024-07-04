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Стало известно, чем угощали лидеров ШОС на саммите в Астане - РИА Новости, 04.07.2024
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13:17 04.07.2024 (обновлено: 13:18 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/sammit-1957354680.html
Стало известно, чем угощали лидеров ШОС на саммите в Астане
Стало известно, чем угощали лидеров ШОС на саммите в Астане - РИА Новости, 04.07.2024
Стало известно, чем угощали лидеров ШОС на саммите в Астане
Президента РФ Владимира Путина и других участников саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на официальном обеде в Астане угощали филе каспийского... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T13:17
2024-07-04T13:18
владимир путин
в мире
саммит шос в астане – 2024
астана
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Президента РФ Владимира Путина и других участников саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на официальном обеде в Астане угощали филе каспийского осетра и казахскими национальными блюдами. Саммит ШОС проходит в Астане 3-4 июля. В меню, имеющемся в распоряжении РИА Новости, значатся салат с авокадо и медово-горчичной заправкой, чебуреки с телятиной, филе каспийского осетра и говяжий брискет с картофелем по-деревенски. Есть и национальные казахские блюда – куырдак из баранины и тушпара из говядины с бульоном. Главам делегаций также предложат вино Ak Arba Kazakh Riesling и Lagyl Arba Saperavi. На десерт участникам обеда было предложено ванильное суфле с карамельным грильяжем.
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владимир путин, в мире, саммит шос в астане – 2024, астана
Владимир Путин, В мире, Саммит ШОС в Астане – 2024, Астана
Стало известно, чем угощали лидеров ШОС на саммите в Астане

Путина и лидеров ШОС на саммите угостили осетром и куырдаком из баранины

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на совместном фотографировании глав делегаций государств-членов ШОС, государства-наблюдателя в ШОС, приглашенных государств и приглашенных международных организаций
Президент РФ Владимир Путин на совместном фотографировании глав делегаций государств-членов ШОС, государства-наблюдателя в ШОС, приглашенных государств и приглашенных международных организаций - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин на совместном фотографировании глав делегаций государств-членов ШОС, государства-наблюдателя в ШОС, приглашенных государств и приглашенных международных организаций
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Президента РФ Владимира Путина и других участников саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на официальном обеде в Астане угощали филе каспийского осетра и казахскими национальными блюдами.
Саммит ШОС проходит в Астане 3-4 июля.
В меню, имеющемся в распоряжении РИА Новости, значатся салат с авокадо и медово-горчичной заправкой, чебуреки с телятиной, филе каспийского осетра и говяжий брискет с картофелем по-деревенски. Есть и национальные казахские блюда – куырдак из баранины и тушпара из говядины с бульоном. Главам делегаций также предложат вино Ak Arba Kazakh Riesling и Lagyl Arba Saperavi.
На десерт участникам обеда было предложено ванильное суфле с карамельным грильяжем.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
Вчера, 09:00
Инфографика
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)Посмотреть
 
Владимир ПутинВ миреСаммит ШОС в Астане – 2024Астана
 
 
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