https://ria.ru/20240704/sammit-1957354680.html
Стало известно, чем угощали лидеров ШОС на саммите в Астане
Стало известно, чем угощали лидеров ШОС на саммите в Астане - РИА Новости, 04.07.2024
Стало известно, чем угощали лидеров ШОС на саммите в Астане
Президента РФ Владимира Путина и других участников саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на официальном обеде в Астане угощали филе каспийского... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T13:17
2024-07-04T13:17
2024-07-04T13:18
владимир путин
в мире
саммит шос в астане – 2024
астана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957343814_0:0:3384:1904_1920x0_80_0_0_c558f1dad5e8e4e71ffe4a47470c44da.jpg
АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Президента РФ Владимира Путина и других участников саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на официальном обеде в Астане угощали филе каспийского осетра и казахскими национальными блюдами. Саммит ШОС проходит в Астане 3-4 июля. В меню, имеющемся в распоряжении РИА Новости, значатся салат с авокадо и медово-горчичной заправкой, чебуреки с телятиной, филе каспийского осетра и говяжий брискет с картофелем по-деревенски. Есть и национальные казахские блюда – куырдак из баранины и тушпара из говядины с бульоном. Главам делегаций также предложат вино Ak Arba Kazakh Riesling и Lagyl Arba Saperavi. На десерт участникам обеда было предложено ванильное суфле с карамельным грильяжем.
астана
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957343814_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_a61a48d0228f9da13326193dc7d163ff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, в мире, саммит шос в астане – 2024, астана
Владимир Путин, В мире, Саммит ШОС в Астане – 2024, Астана
Стало известно, чем угощали лидеров ШОС на саммите в Астане
Путина и лидеров ШОС на саммите угостили осетром и куырдаком из баранины
АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Президента РФ Владимира Путина и других участников саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на официальном обеде в Астане угощали филе каспийского осетра и казахскими национальными блюдами.
Саммит ШОС проходит в Астане 3-4 июля.
В меню, имеющемся в распоряжении РИА Новости, значатся салат с авокадо и медово-горчичной заправкой, чебуреки с телятиной, филе каспийского осетра и говяжий брискет с картофелем по-деревенски. Есть и национальные казахские блюда – куырдак из баранины и тушпара из говядины с бульоном. Главам делегаций также предложат вино Ak Arba Kazakh Riesling и Lagyl Arba Saperavi.
На десерт участникам обеда было предложено ванильное суфле с карамельным грильяжем.