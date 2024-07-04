https://ria.ru/20240704/rossiya-1957367655.html

Эксперты рассказали о значении частых встреч Путина и Си Цзиньпина

Эксперты рассказали о значении частых встреч Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 04.07.2024

Эксперты рассказали о значении частых встреч Путина и Си Цзиньпина

Частые встречи президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина демонстрируют приверженность России "повороту на Восток", считают китайские... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T13:52

2024-07-04T13:52

2024-07-04T13:52

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владимир путин

си цзиньпин

дмитрий песков

шос

в мире

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ПЕКИН, 4 июл – РИА Новости. Частые встречи президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина демонстрируют приверженность России "повороту на Восток", считают китайские эксперты, слова которых приводит в четверг китайское государственное издание Global Times. Переговоры президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином прошли в среду в Астане. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин и Си Цзиньпин обсудили все области двусторонних отношений РФ и КНР, обменялись мнениями по региональным проблемам. Прежде главы России и Китая встречались в середине мая, когда Путин совершал государственный визит в КНР. По словам экспертов, которые приводит издание, такие частые встречи двух лидеров демонстрируют, что в условиях давления со стороны Запада приверженность России "повороту на Восток" становится все более твердой. "Это особенно важно, учитывая сложную и хаотичную ситуацию в мире сегодня, а с предстоящими президентскими выборами в США международная ситуация, как ожидается, станет еще более сложной", - заявил преподаватель базы КНР-ШОС по обучению и обменам в сфере международной юстиции при Шанхайском университете политики и права Цуй Хэн.По словам младшего научного сотрудника Института исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Ян Цзиня, тесное взаимодействие между Си Цзиньпином и Путиным имеет "решающее значение для поддержания региональной стабильности и мира".

https://ria.ru/20240704/evropa-1957223301.html

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китай

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россия, китай, астана, владимир путин, си цзиньпин, дмитрий песков, шос, в мире