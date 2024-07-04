Эксперты рассказали о значении частых встреч Путина и Си Цзиньпина
Global Times: частые встречи лидеров РФ и КНР демонстрируют поворот РФ на восток
© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)
© POOL
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Архивное фото
ПЕКИН, 4 июл – РИА Новости. Частые встречи президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина демонстрируют приверженность России "повороту на Восток", считают китайские эксперты, слова которых приводит в четверг китайское государственное издание Global Times.
Переговоры президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином прошли в среду в Астане. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин и Си Цзиньпин обсудили все области двусторонних отношений РФ и КНР, обменялись мнениями по региональным проблемам.
Прежде главы России и Китая встречались в середине мая, когда Путин совершал государственный визит в КНР. По словам экспертов, которые приводит издание, такие частые встречи двух лидеров демонстрируют, что в условиях давления со стороны Запада приверженность России "повороту на Восток" становится все более твердой.
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"Это особенно важно, учитывая сложную и хаотичную ситуацию в мире сегодня, а с предстоящими президентскими выборами в США международная ситуация, как ожидается, станет еще более сложной", - заявил преподаватель базы КНР-ШОС по обучению и обменам в сфере международной юстиции при Шанхайском университете политики и права Цуй Хэн.
По словам младшего научного сотрудника Института исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Ян Цзиня, тесное взаимодействие между Си Цзиньпином и Путиным имеет "решающее значение для поддержания региональной стабильности и мира".