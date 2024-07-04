https://ria.ru/20240704/rossiya-1957340628.html

В США раскрыли удивительный факт о России

В США раскрыли удивительный факт о России - РИА Новости, 04.07.2024

В США раскрыли удивительный факт о России

Россияне становятся богаче, несмотря на западные санкции и дорогостоящую войну на Украине", — говорится в публикации. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T12:40

2024-07-04T12:40

2024-07-04T13:00

россия

в мире

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Россия богатеет вопреки давлению на нее извне, пишет Newsweek. "Россияне становятся богаче, несмотря на западные санкции и дорогостоящую войну на Украине", — говорится в публикации. При этом практически все данные указывают на то, что западные ограничительные меры оказались полным провалом, приводит издание мнение профессора международных отношений в Университетском колледже Лондона Филиппа Канклиффа."На самом деле (санкции - Прим.ред) помогли стимулировать российскую промышленность и заставили российское государство стать более самодостаточным, освоить новые рынки и создать новые цепочки поставок", — сказал он. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев отмечал, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах часто звучат мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20240704/britaniya-1957283023.html

https://ria.ru/20240704/zelenskiy-1957262009.html

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россия, в мире, санкции в отношении россии