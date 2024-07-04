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В США раскрыли удивительный факт о России - РИА Новости, 04.07.2024
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12:40 04.07.2024 (обновлено: 13:00 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/rossiya-1957340628.html
В США раскрыли удивительный факт о России
В США раскрыли удивительный факт о России - РИА Новости, 04.07.2024
В США раскрыли удивительный факт о России
Россияне становятся богаче, несмотря на западные санкции и дорогостоящую войну на Украине", — говорится в публикации. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T12:40
2024-07-04T13:00
россия
в мире
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Россия богатеет вопреки давлению на нее извне, пишет Newsweek. "Россияне становятся богаче, несмотря на западные санкции и дорогостоящую войну на Украине", — говорится в публикации. При этом практически все данные указывают на то, что западные ограничительные меры оказались полным провалом, приводит издание мнение профессора международных отношений в Университетском колледже Лондона Филиппа Канклиффа."На самом деле (санкции - Прим.ред) помогли стимулировать российскую промышленность и заставили российское государство стать более самодостаточным, освоить новые рынки и создать новые цепочки поставок", — сказал он. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев отмечал, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах часто звучат мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20240704/britaniya-1957283023.html
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россия, в мире, санкции в отношении россии
Россия, В мире, Санкции в отношении России
В США раскрыли удивительный факт о России

Newsweek: россияне богатеют несмотря на санкции и конфликт на Украине

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити"
Московский Кремль и небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Россия богатеет вопреки давлению на нее извне, пишет Newsweek.

"Россияне становятся богаче, несмотря на западные санкции и дорогостоящую войну на Украине", — говорится в публикации.
Московский Кремль и небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
"Путин был бы рад". В Британии раскрыли, какой "сюрприз" подготовили России
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При этом практически все данные указывают на то, что западные ограничительные меры оказались полным провалом, приводит издание мнение профессора международных отношений в Университетском колледже Лондона Филиппа Канклиффа.
"На самом деле (санкции - Прим.ред) помогли стимулировать российскую промышленность и заставили российское государство стать более самодостаточным, освоить новые рынки и создать новые цепочки поставок", — сказал он.

В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев отмечал, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах часто звучат мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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