В США раскрыли удивительный факт о России
Newsweek: россияне богатеют несмотря на санкции и конфликт на Украине
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити"
Московский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити". Архивное фото
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Россия богатеет вопреки давлению на нее извне, пишет Newsweek.
"Россияне становятся богаче, несмотря на западные санкции и дорогостоящую войну на Украине", — говорится в публикации.
"Россияне становятся богаче, несмотря на западные санкции и дорогостоящую войну на Украине", — говорится в публикации.
При этом практически все данные указывают на то, что западные ограничительные меры оказались полным провалом, приводит издание мнение профессора международных отношений в Университетском колледже Лондона Филиппа Канклиффа.
"На самом деле (санкции - Прим.ред) помогли стимулировать российскую промышленность и заставили российское государство стать более самодостаточным, освоить новые рынки и создать новые цепочки поставок", — сказал он.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев отмечал, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах часто звучат мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев отмечал, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах часто звучат мнения, что антироссийские санкции неэффективны.