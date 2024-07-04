https://ria.ru/20240704/reshetnikov-1957503696.html

Решетников возглавил совет директоров Корпорации МСП

Решетников возглавил совет директоров Корпорации МСП - РИА Новости, 04.07.2024

Решетников возглавил совет директоров Корпорации МСП

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил министра экономического развития Максима Решетникова на должность председателя совета директоров акционерного... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T20:20

2024-07-04T20:20

2024-07-04T20:20

экономика

россия

михаил мишустин

максим решетников

андрей белоусов

корпорация мсп

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил министра экономического развития Максима Решетникова на должность председателя совета директоров акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" (Корпорация МСП), сообщается на сайте кабмина со ссылкой на соответствующее распоряжение. Распоряжение освобождает министра обороны Андрея Белоусова от занимаемой должности председателя совета директоров Корпорации МСП, а также назначает членом совета директоров генерального директора автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Светлану Чупшеву. "Назначить председателем совета директоров акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" министра экономического развития Российской Федерации Решетникова М.Г., освободив от занимаемой должности члена совета директоров акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства", - говорится в сообщении.

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экономика, россия, михаил мишустин, максим решетников, андрей белоусов, корпорация мсп