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Решетников возглавил совет директоров Корпорации МСП - РИА Новости, 04.07.2024
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20:20 04.07.2024
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Решетников возглавил совет директоров Корпорации МСП
Решетников возглавил совет директоров Корпорации МСП - РИА Новости, 04.07.2024
Решетников возглавил совет директоров Корпорации МСП
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил министра экономического развития Максима Решетникова на должность председателя совета директоров акционерного... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T20:20
2024-07-04T20:20
экономика
россия
михаил мишустин
максим решетников
андрей белоусов
корпорация мсп
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил министра экономического развития Максима Решетникова на должность председателя совета директоров акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" (Корпорация МСП), сообщается на сайте кабмина со ссылкой на соответствующее распоряжение. Распоряжение освобождает министра обороны Андрея Белоусова от занимаемой должности председателя совета директоров Корпорации МСП, а также назначает членом совета директоров генерального директора автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Светлану Чупшеву. "Назначить председателем совета директоров акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" министра экономического развития Российской Федерации Решетникова М.Г., освободив от занимаемой должности члена совета директоров акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства", - говорится в сообщении.
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экономика, россия, михаил мишустин, максим решетников, андрей белоусов, корпорация мсп
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Максим Решетников, Андрей Белоусов, Корпорация МСП
Решетников возглавил совет директоров Корпорации МСП

Мишустин назначил Решетникова председателем совета директоров Корпорации МСП

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМаксим Решетников
Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Максим Решетников. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил министра экономического развития Максима Решетникова на должность председателя совета директоров акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" (Корпорация МСП), сообщается на сайте кабмина со ссылкой на соответствующее распоряжение.
Распоряжение освобождает министра обороны Андрея Белоусова от занимаемой должности председателя совета директоров Корпорации МСП, а также назначает членом совета директоров генерального директора автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Светлану Чупшеву.
"Назначить председателем совета директоров акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" министра экономического развития Российской Федерации Решетникова М.Г., освободив от занимаемой должности члена совета директоров акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства", - говорится в сообщении.
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ЭкономикаРоссияМихаил МишустинМаксим РешетниковАндрей БелоусовКорпорация МСП
 
 
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