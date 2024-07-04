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Путин и Лукашенко обсудили развитие Союзного государства - РИА Новости, 04.07.2024
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Союзное государство
 
19:21 04.07.2024 (обновлено: 19:40 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/razvitie-1957491230.html
Путин и Лукашенко обсудили развитие Союзного государства
Путин и Лукашенко обсудили развитие Союзного государства - РИА Новости, 04.07.2024
Путин и Лукашенко обсудили развитие Союзного государства
Президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко провели встречу на полях саммита ШОС в Казахстане, на которой обсудили вопросы развития... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T19:21
2024-07-04T19:40
союзное государство
в мире
россия
белоруссия
александр лукашенко
владимир путин
казахстан
саммит шос в астане – 2024
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АСТАНА, 4 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко провели встречу на полях саммита ШОС в Казахстане, на которой обсудили вопросы развития Союзного государства."Была", - ответил Песков на вопрос, состоялась ли встреча Путина и Лукашенко на полях саммита ШОС в Астане.Пресс-секретарь президента РФ отметил, что ее продолжительность была достаточной, чтобы "обсудить субстантивные вопросы дальнейшего развития нашего Союзного государства".
https://ria.ru/20240704/lukashenko-1957442046.html
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в мире, россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, казахстан, саммит шос в астане – 2024
Союзное государство, В мире, Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Казахстан, Саммит ШОС в Астане – 2024
Путин и Лукашенко обсудили развитие Союзного государства

Песков: Путин и Лукашенко в Астане обсудили развитие СГ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
АСТАНА, 4 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко провели встречу на полях саммита ШОС в Казахстане, на которой обсудили вопросы развития Союзного государства.
"Была", - ответил Песков на вопрос, состоялась ли встреча Путина и Лукашенко на полях саммита ШОС в Астане.
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что ее продолжительность была достаточной, чтобы "обсудить субстантивные вопросы дальнейшего развития нашего Союзного государства".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
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