https://ria.ru/20240704/razvitie-1957491230.html

Путин и Лукашенко обсудили развитие Союзного государства

Путин и Лукашенко обсудили развитие Союзного государства - РИА Новости, 04.07.2024

Путин и Лукашенко обсудили развитие Союзного государства

Президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко провели встречу на полях саммита ШОС в Казахстане, на которой обсудили вопросы развития... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T19:21

2024-07-04T19:21

2024-07-04T19:40

союзное государство

в мире

россия

белоруссия

александр лукашенко

владимир путин

казахстан

саммит шос в астане – 2024

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АСТАНА, 4 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко провели встречу на полях саммита ШОС в Казахстане, на которой обсудили вопросы развития Союзного государства."Была", - ответил Песков на вопрос, состоялась ли встреча Путина и Лукашенко на полях саммита ШОС в Астане.Пресс-секретарь президента РФ отметил, что ее продолжительность была достаточной, чтобы "обсудить субстантивные вопросы дальнейшего развития нашего Союзного государства".

https://ria.ru/20240704/lukashenko-1957442046.html

россия

белоруссия

казахстан

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в мире, россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, казахстан, саммит шос в астане – 2024