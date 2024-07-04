https://ria.ru/20240704/razvitie-1957491230.html
Путин и Лукашенко обсудили развитие Союзного государства
Путин и Лукашенко обсудили развитие Союзного государства - РИА Новости, 04.07.2024
Путин и Лукашенко обсудили развитие Союзного государства
Президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко провели встречу на полях саммита ШОС в Казахстане, на которой обсудили вопросы развития... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T19:21
2024-07-04T19:21
2024-07-04T19:40
союзное государство
в мире
россия
белоруссия
александр лукашенко
владимир путин
казахстан
саммит шос в астане – 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948178032_0:213:2874:1830_1920x0_80_0_0_57b137fe997f25581478594f439945bc.jpg
АСТАНА, 4 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко провели встречу на полях саммита ШОС в Казахстане, на которой обсудили вопросы развития Союзного государства."Была", - ответил Песков на вопрос, состоялась ли встреча Путина и Лукашенко на полях саммита ШОС в Астане.Пресс-секретарь президента РФ отметил, что ее продолжительность была достаточной, чтобы "обсудить субстантивные вопросы дальнейшего развития нашего Союзного государства".
https://ria.ru/20240704/lukashenko-1957442046.html
россия
белоруссия
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948178032_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_299695491f382f868c63152c1d49699b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, казахстан, саммит шос в астане – 2024
Союзное государство, В мире, Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Казахстан, Саммит ШОС в Астане – 2024
Путин и Лукашенко обсудили развитие Союзного государства
Песков: Путин и Лукашенко в Астане обсудили развитие СГ