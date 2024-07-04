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Путин рассказал, на что Россия будет опираться в интеграции с Белоруссией - РИА Новости, 04.07.2024
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18:17 04.07.2024 (обновлено: 20:15 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/putin-1957476904.html
Путин рассказал, на что Россия будет опираться в интеграции с Белоруссией
Путин рассказал, на что Россия будет опираться в интеграции с Белоруссией - РИА Новости, 04.07.2024
Путин рассказал, на что Россия будет опираться в интеграции с Белоруссией
Россия в экономической интеграции с Белоруссией будет опираться на международный опыт, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T18:17
2024-07-04T20:15
россия
белоруссия
владимир путин
шос
в мире
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Россия в экономической интеграции с Белоруссией будет опираться на международный опыт, заявил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что в Евросоюзе государства со слабой экономикой при создании единой валюты страдали, потому что нельзя ничего регулировать с помощью инфляции, поскольку все привязано к евро. "Поэтому нужно, чтобы уровень экономического взаимодействия был соответствующим. И мы сделали очень серьезные шаги по этому направлению, очень серьезные. Это касается налогового регулирования, таможенного регулирования. Вы знаете, это если не революционные вещи, то они очень серьезные. Мы идем вперед, имея в виду и международный опыт", - сказал Путин во время пресс-подхода к российским СМИ по итогам саммита ШОС. Путин утром 3 июля прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Мероприятие проходит под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию". Президент РФ 4 июля принял участие в заседании Совета глав государств-членов ШОС и во встрече в формате "ШОС плюс".
https://ria.ru/20240628/putin-1956079823.html
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россия, белоруссия, владимир путин, шос, в мире
Россия, Белоруссия, Владимир Путин, ШОС, В мире
Путин рассказал, на что Россия будет опираться в интеграции с Белоруссией

Путин: Россия в интеграции с Белоруссией будет опираться на международный опыт

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества. 4 июля 2024
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества. 4 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества. 4 июля 2024
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Россия в экономической интеграции с Белоруссией будет опираться на международный опыт, заявил президент РФ Владимир Путин.
Он отметил, что в Евросоюзе государства со слабой экономикой при создании единой валюты страдали, потому что нельзя ничего регулировать с помощью инфляции, поскольку все привязано к евро.
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"Поэтому нужно, чтобы уровень экономического взаимодействия был соответствующим. И мы сделали очень серьезные шаги по этому направлению, очень серьезные. Это касается налогового регулирования, таможенного регулирования. Вы знаете, это если не революционные вещи, то они очень серьезные. Мы идем вперед, имея в виду и международный опыт", - сказал Путин во время пресс-подхода к российским СМИ по итогам саммита ШОС.
Путин утром 3 июля прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Мероприятие проходит под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".
Президент РФ 4 июля принял участие в заседании Совета глав государств-членов ШОС и во встрече в формате "ШОС плюс".
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