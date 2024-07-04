Путин рассказал, на что Россия будет опираться в интеграции с Белоруссией
Путин: Россия в интеграции с Белоруссией будет опираться на международный опыт
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества. 4 июля 2024
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества. 4 июля 2024
АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Россия в экономической интеграции с Белоруссией будет опираться на международный опыт, заявил президент РФ Владимир Путин.
Он отметил, что в Евросоюзе государства со слабой экономикой при создании единой валюты страдали, потому что нельзя ничего регулировать с помощью инфляции, поскольку все привязано к евро.
"Поэтому нужно, чтобы уровень экономического взаимодействия был соответствующим. И мы сделали очень серьезные шаги по этому направлению, очень серьезные. Это касается налогового регулирования, таможенного регулирования. Вы знаете, это если не революционные вещи, то они очень серьезные. Мы идем вперед, имея в виду и международный опыт", - сказал Путин во время пресс-подхода к российским СМИ по итогам саммита ШОС.
Путин утром 3 июля прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Мероприятие проходит под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".
Президент РФ 4 июля принял участие в заседании Совета глав государств-членов ШОС и во встрече в формате "ШОС плюс".