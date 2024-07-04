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Россия готова обсуждать с США стратегическую стабильность, заявил Путин - РИА Новости, 04.07.2024
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17:30 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/putin-1957461134.html
Россия готова обсуждать с США стратегическую стабильность, заявил Путин
Россия готова обсуждать с США стратегическую стабильность, заявил Путин - РИА Новости, 04.07.2024
Россия готова обсуждать с США стратегическую стабильность, заявил Путин
Россия готова обсуждать с США вопросы стратегической стабильности, но нужно дождаться новой администрации, чтобы понять настроение, заявил президент РФ Владимир РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T17:30
2024-07-04T17:30
россия
сша
владимир путин
шос
саммит шос в астане – 2024
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Россия готова обсуждать с США вопросы стратегической стабильности, но нужно дождаться новой администрации, чтобы понять настроение, заявил президент РФ Владимир Путин. "Надо дождаться выборов в США и понять настроение и предпочтения будущей администрации. Мы к этому готовы", - сказал Путин во время пресс-подхода к российским СМИ по итогам саммита ШОС. Путин утром 3 июля прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Мероприятие проходило под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию". Президент РФ 4 июля принял участие в заседании Совета глав государств-членов ШОС и во встрече в формате "ШОС плюс".
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россия, сша, владимир путин, шос, саммит шос в астане – 2024
Россия, США, Владимир Путин, ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024
Россия готова обсуждать с США стратегическую стабильность, заявил Путин

Путин: Россия готова обсуждать с США вопросы стратегической стабильности

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев на встрече в формате "ШОС плюс"
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев на встрече в формате ШОС плюс - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев на встрече в формате "ШОС плюс". Архивное фото
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Россия готова обсуждать с США вопросы стратегической стабильности, но нужно дождаться новой администрации, чтобы понять настроение, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Надо дождаться выборов в США и понять настроение и предпочтения будущей администрации. Мы к этому готовы", - сказал Путин во время пресс-подхода к российским СМИ по итогам саммита ШОС.
Путин утром 3 июля прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Мероприятие проходило под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".
Президент РФ 4 июля принял участие в заседании Совета глав государств-членов ШОС и во встрече в формате "ШОС плюс".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на Х международном научно-экспертном форуме Примаковские чтения в Москве - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
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29 июня, 08:00
 
РоссияСШАВладимир ПутинШОССаммит ШОС в Астане – 2024
 
 
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