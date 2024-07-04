Все вопросы между Россией и Турцией решаемы, заявил Путин
Путин: все вопросы между Россией и Турцией, обговоренные с Эрдоганом, решаемы
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества
АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что обсуждал с лидером Турции Реджепом Эрдоганом взаимные расчеты, тему энергетики, поставки зерна и металлов, отметив, что "все вопросы решаемы".
"Они стали меньше покупать зерна. Например, их ограничения налогового характера связаны с нашей металлургической промышленностью, но это никакого отношения не имеет к каким-то ограничением со стороны. Это просто динамика внутреннего производства и наших двухсторонних отношений. Все вопросы решаемы", - сказал Путин в ходе общения с представителями СМИ.
Путин утром 3 июля прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Мероприятие проходит под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".
Президент РФ 4 июля принял участие в заседании Совета глав государств-членов ШОС.