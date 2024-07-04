https://ria.ru/20240704/putin-1957457245.html

Все вопросы между Россией и Турцией решаемы, заявил Путин

Все вопросы между Россией и Турцией решаемы, заявил Путин - РИА Новости, 04.07.2024

Все вопросы между Россией и Турцией решаемы, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что обсуждал с лидером Турции Реджепом Эрдоганом взаимные расчеты, тему энергетики, поставки зерна и металлов, отметив,... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T17:19

2024-07-04T17:19

2024-07-04T17:19

россия

турция

владимир путин

шос

саммит шос в астане – 2024

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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что обсуждал с лидером Турции Реджепом Эрдоганом взаимные расчеты, тему энергетики, поставки зерна и металлов, отметив, что "все вопросы решаемы". "Они стали меньше покупать зерна. Например, их ограничения налогового характера связаны с нашей металлургической промышленностью, но это никакого отношения не имеет к каким-то ограничением со стороны. Это просто динамика внутреннего производства и наших двухсторонних отношений. Все вопросы решаемы", - сказал Путин в ходе общения с представителями СМИ. Путин утром 3 июля прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Мероприятие проходит под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию". Президент РФ 4 июля принял участие в заседании Совета глав государств-членов ШОС.

https://ria.ru/20240704/erdogan-1957436675.html

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россия, турция, владимир путин, шос, саммит шос в астане – 2024