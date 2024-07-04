https://ria.ru/20240704/putin-1957455778.html

Путин рассказал о развитии Союзного государства

Путин рассказал о развитии Союзного государства - РИА Новости, 04.07.2024

Путин рассказал о развитии Союзного государства

Союзное государство развивается, на первом этапе нужно решать вопросы не политического, а экономического характера, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T17:16

2024-07-04T17:16

2024-07-04T17:16

россия

белоруссия

владимир путин

в мире

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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Союзное государство развивается, на первом этапе нужно решать вопросы не политического, а экономического характера, заявил президент России Владимир Путин. "Что касается союзного государства, оно развивается. Мы помним обо всех целях и задачах, которые поставлены в первоначальных документах, но мы, собственно говоря, по этому пути идем. Мы просто решили, и президент Беларуси считает, я поддерживаю его, что на первом этапе нужно решать, прежде всего, вопросы не политического, а экономического характера", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов.

https://ria.ru/20240306/sg-1931408973.html

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россия, белоруссия, владимир путин, в мире