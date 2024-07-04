Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал, когда можно будет налаживать диалог с США - РИА Новости, 04.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:16 04.07.2024 (обновлено: 17:24 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/putin-1957455685.html
Путин рассказал, когда можно будет налаживать диалог с США
Путин рассказал, когда можно будет налаживать диалог с США - РИА Новости, 04.07.2024
Путин рассказал, когда можно будет налаживать диалог с США
Говорить о налаживании конструктивного диалога с США до выборов в этой стране нельзя, для начала необходимо дождаться выборов и понять настроение и предпочтение РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T17:16
2024-07-04T17:24
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957430391_870:90:3148:1371_1920x0_80_0_0_f7202c198eb6d465a788f097726b8e37.jpg
АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Говорить о налаживании конструктивного диалога с США до выборов в этой стране нельзя, для начала необходимо дождаться выборов и понять настроение и предпочтение будущей администрации, заявил президент РФ Владимир Путин."Сейчас в ходе предвыборной кампании, причем такой, которая носит очень острый внутриполитический характер, говорить о том, что мы можем сейчас наладить с Соединенными Штатами, а прежде всего с ними надо на этот счет говорить, какой-то конструктивный диалог. Мне кажется, что все присутствующие здесь, да и вообще люди, которые хоть мало-мальски следят за происходящими событиями, понимают, - это невозможно на сегодняшний день. Надо дождаться выборов в США и понять настроение и предпочтение будущей администрации. Мы к этому готовы", - сказал Путин журналистам.
https://ria.ru/20240704/putin-1957458342.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957430391_961:21:3207:1706_1920x0_80_0_0_2e71953d23a53a3d65b6819d3ed793d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша
США
Путин рассказал, когда можно будет налаживать диалог с США

Путин: нельзя говорить о налаживании конструктивного диалога с США до выборов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Говорить о налаживании конструктивного диалога с США до выборов в этой стране нельзя, для начала необходимо дождаться выборов и понять настроение и предпочтение будущей администрации, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сейчас в ходе предвыборной кампании, причем такой, которая носит очень острый внутриполитический характер, говорить о том, что мы можем сейчас наладить с Соединенными Штатами, а прежде всего с ними надо на этот счет говорить, какой-то конструктивный диалог. Мне кажется, что все присутствующие здесь, да и вообще люди, которые хоть мало-мальски следят за происходящими событиями, понимают, - это невозможно на сегодняшний день. Надо дождаться выборов в США и понять настроение и предпочтение будущей администрации. Мы к этому готовы", - сказал Путин журналистам.
Визит президента Владимира Путина в Казахстан для участия в саммите ШОС - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
Путин назвал разработку нового вооружения в России ответом на действия США
Вчера, 17:22
 
США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала