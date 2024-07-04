https://ria.ru/20240704/putin-1957455685.html

Путин рассказал, когда можно будет налаживать диалог с США

Путин рассказал, когда можно будет налаживать диалог с США - РИА Новости, 04.07.2024

Путин рассказал, когда можно будет налаживать диалог с США

Говорить о налаживании конструктивного диалога с США до выборов в этой стране нельзя, для начала необходимо дождаться выборов и понять настроение и предпочтение РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T17:16

2024-07-04T17:16

2024-07-04T17:24

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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Говорить о налаживании конструктивного диалога с США до выборов в этой стране нельзя, для начала необходимо дождаться выборов и понять настроение и предпочтение будущей администрации, заявил президент РФ Владимир Путин."Сейчас в ходе предвыборной кампании, причем такой, которая носит очень острый внутриполитический характер, говорить о том, что мы можем сейчас наладить с Соединенными Штатами, а прежде всего с ними надо на этот счет говорить, какой-то конструктивный диалог. Мне кажется, что все присутствующие здесь, да и вообще люди, которые хоть мало-мальски следят за происходящими событиями, понимают, - это невозможно на сегодняшний день. Надо дождаться выборов в США и понять настроение и предпочтение будущей администрации. Мы к этому готовы", - сказал Путин журналистам.

https://ria.ru/20240704/putin-1957458342.html

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