https://ria.ru/20240704/putin-1957455685.html
Путин рассказал, когда можно будет налаживать диалог с США
Путин рассказал, когда можно будет налаживать диалог с США - РИА Новости, 04.07.2024
Путин рассказал, когда можно будет налаживать диалог с США
Говорить о налаживании конструктивного диалога с США до выборов в этой стране нельзя, для начала необходимо дождаться выборов и понять настроение и предпочтение РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T17:16
2024-07-04T17:16
2024-07-04T17:24
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957430391_870:90:3148:1371_1920x0_80_0_0_f7202c198eb6d465a788f097726b8e37.jpg
АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Говорить о налаживании конструктивного диалога с США до выборов в этой стране нельзя, для начала необходимо дождаться выборов и понять настроение и предпочтение будущей администрации, заявил президент РФ Владимир Путин."Сейчас в ходе предвыборной кампании, причем такой, которая носит очень острый внутриполитический характер, говорить о том, что мы можем сейчас наладить с Соединенными Штатами, а прежде всего с ними надо на этот счет говорить, какой-то конструктивный диалог. Мне кажется, что все присутствующие здесь, да и вообще люди, которые хоть мало-мальски следят за происходящими событиями, понимают, - это невозможно на сегодняшний день. Надо дождаться выборов в США и понять настроение и предпочтение будущей администрации. Мы к этому готовы", - сказал Путин журналистам.
https://ria.ru/20240704/putin-1957458342.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957430391_961:21:3207:1706_1920x0_80_0_0_2e71953d23a53a3d65b6819d3ed793d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша
Путин рассказал, когда можно будет налаживать диалог с США
Путин: нельзя говорить о налаживании конструктивного диалога с США до выборов
АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Говорить о налаживании конструктивного диалога с США до выборов в этой стране нельзя, для начала необходимо дождаться выборов и понять настроение и предпочтение будущей администрации, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сейчас в ходе предвыборной кампании, причем такой, которая носит очень острый внутриполитический характер, говорить о том, что мы можем сейчас наладить с Соединенными Штатами, а прежде всего с ними надо на этот счет говорить, какой-то конструктивный диалог. Мне кажется, что все присутствующие здесь, да и вообще люди, которые хоть мало-мальски следят за происходящими событиями, понимают, - это невозможно на сегодняшний день. Надо дождаться выборов в США и понять настроение и предпочтение будущей администрации. Мы к этому готовы", - сказал Путин журналистам.