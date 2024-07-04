https://ria.ru/20240704/putin-1957454767.html
США разрушили основы мировой стабильности, заявил Путин
США разрушили основы мировой стабильности, заявил Путин - РИА Новости, 04.07.2024
США разрушили основы мировой стабильности, заявил Путин
Основополагающие документы, которые лежали в основе международной стабильности, были разрушены США, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T17:13
2024-07-04T17:13
2024-07-04T17:21
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Основополагающие документы, которые лежали в основе международной стабильности, были разрушены США, заявил президент России Владимир Путин."Первое, что я хочу отметить, это то, что, действительно, основополагающие документы, которые лежали в основе международной стабильности и безопасности, Соединенными Штатами были разрушены", - сказал Путин на пресс-подходе к российским СМИ по итогам саммита ШОС.Путин утром 3 июля прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Мероприятие проходило под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".Президент РФ 4 июля принял участие в заседании Совета глав государств-членов ШОС и во встрече в формате "ШОС плюс".
https://ria.ru/20240704/putin-1957456688.html
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сша, в мире, россия, владимир путин, шос, саммит шос в астане – 2024
США, В мире, Россия, Владимир Путин, ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024
США разрушили основы мировой стабильности, заявил Путин
Путин: США разрушили документы, лежавшие в основе мировой стабильности