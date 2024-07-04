https://ria.ru/20240704/putin-1957454013.html
Путин назвал США великой державой
Путин назвал США великой державой - РИА Новости, 04.07.2024
Путин назвал США великой державой
Соединенные Штаты Америки остаются великой державой в сфере экономики, безопасности и военного дела, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T17:12
2024-07-04T17:12
2024-07-04T17:49
в мире
россия
сша
владимир путин
шос
саммит шос в астане – 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957450158_0:0:1395:784_1920x0_80_0_0_e15fb510b9e6a30ae41611cefac33fdc.jpg
АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты Америки остаются великой державой в сфере экономики, безопасности и военного дела, заявил президент России Владимир Путин. "Соединенные Штаты остаются великой державой с известными возможностями в сфере экономики, безопасности, в сфере военного дела, и США – член безопасности постоянный", - сказал Путин на пресс-подходе к российским СМИ. Путин утром 3 июля прилетел в Астану для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Мероприятие проходит под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".
https://ria.ru/20240704/putin-1957449279.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957450158_160:0:1205:784_1920x0_80_0_0_63adefe9b374e12d3cffa1afb8b8e53a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, владимир путин, шос, саммит шос в астане – 2024
В мире, Россия, США, Владимир Путин, ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024
Путин назвал США великой державой
Путин: США остаются великой державой в экономике, безопасности и военном деле