https://ria.ru/20240704/putin-1957454013.html

Путин назвал США великой державой

Путин назвал США великой державой - РИА Новости, 04.07.2024

Путин назвал США великой державой

Соединенные Штаты Америки остаются великой державой в сфере экономики, безопасности и военного дела, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T17:12

2024-07-04T17:12

2024-07-04T17:49

в мире

россия

сша

владимир путин

шос

саммит шос в астане – 2024

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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты Америки остаются великой державой в сфере экономики, безопасности и военного дела, заявил президент России Владимир Путин. "Соединенные Штаты остаются великой державой с известными возможностями в сфере экономики, безопасности, в сфере военного дела, и США – член безопасности постоянный", - сказал Путин на пресс-подходе к российским СМИ. Путин утром 3 июля прилетел в Астану для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Мероприятие проходит под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".

https://ria.ru/20240704/putin-1957449279.html

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в мире, россия, сша, владимир путин, шос, саммит шос в астане – 2024