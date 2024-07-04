https://ria.ru/20240704/putin-1957453426.html

Россия и Турция заинтересованы в развитии сотрудничества, заявил Путин

Россия и Турция заинтересованы в развитии сотрудничества, заявил Путин - РИА Новости, 04.07.2024

Россия и Турция заинтересованы в развитии сотрудничества, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что российская и турецкая сторона заинтересованы в развитии сотрудничества. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T17:10

2024-07-04T17:10

2024-07-04T17:45

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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что российская и турецкая сторона заинтересованы в развитии сотрудничества."В целом с обеих сторон интерес к этому есть… Объективного характера, связанного не с тем, что нам кто-то мешает, а с реальным развитием событий в Турции", - сказал Путин в ходе общения с представителями СМИ, отвечая на вопрос о развитии отношений с Турцией.Путин утром 3 июля прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Мероприятие проходит под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".Президент РФ 4 июля принял участие в заседании Совета глав государств-членов ШОС.

https://ria.ru/20240704/otnosheniya-1957452591.html

https://ria.ru/20240704/turtsiya-1957362674.html

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россия, турция, в мире, саммит шос в астане – 2024, шос, владимир путин