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Россия и Турция заинтересованы в развитии сотрудничества, заявил Путин - РИА Новости, 04.07.2024
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17:10 04.07.2024 (обновлено: 17:45 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/putin-1957453426.html
Россия и Турция заинтересованы в развитии сотрудничества, заявил Путин
Россия и Турция заинтересованы в развитии сотрудничества, заявил Путин - РИА Новости, 04.07.2024
Россия и Турция заинтересованы в развитии сотрудничества, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что российская и турецкая сторона заинтересованы в развитии сотрудничества. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T17:10
2024-07-04T17:45
россия
турция
в мире
саммит шос в астане – 2024
шос
владимир путин
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что российская и турецкая сторона заинтересованы в развитии сотрудничества."В целом с обеих сторон интерес к этому есть… Объективного характера, связанного не с тем, что нам кто-то мешает, а с реальным развитием событий в Турции", - сказал Путин в ходе общения с представителями СМИ, отвечая на вопрос о развитии отношений с Турцией.Путин утром 3 июля прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Мероприятие проходит под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".Президент РФ 4 июля принял участие в заседании Совета глав государств-членов ШОС.
https://ria.ru/20240704/otnosheniya-1957452591.html
https://ria.ru/20240704/turtsiya-1957362674.html
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россия, турция, в мире, саммит шос в астане – 2024, шос, владимир путин
Россия, Турция, В мире, Саммит ШОС в Астане – 2024, ШОС, Владимир Путин
Россия и Турция заинтересованы в развитии сотрудничества, заявил Путин

Президент Путин: Россия и Турция заинтересованы в развитии сотрудничества

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что российская и турецкая сторона заинтересованы в развитии сотрудничества.
"В целом с обеих сторон интерес к этому есть… Объективного характера, связанного не с тем, что нам кто-то мешает, а с реальным развитием событий в Турции", - сказал Путин в ходе общения с представителями СМИ, отвечая на вопрос о развитии отношений с Турцией.
Государственные флаги России и Турции - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
Хорошо известно, кто мешает отношениям России и Турции, заявил Путин
Вчера, 17:08
Путин утром 3 июля прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Мероприятие проходит под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".
Президент РФ 4 июля принял участие в заседании Совета глав государств-членов ШОС.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
В Турции назвали переговоры Путина и Эрдогана невероятно позитивными
Вчера, 13:38
 
РоссияТурцияВ миреСаммит ШОС в Астане – 2024ШОСВладимир Путин
 
 
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