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Путин заявил, что Россия будет поддерживать отношения с Афганистаном - РИА Новости, 04.07.2024
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17:09 04.07.2024 (обновлено: 17:24 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/putin-1957453073.html
Путин заявил, что Россия будет поддерживать отношения с Афганистаном
Путин заявил, что Россия будет поддерживать отношения с Афганистаном - РИА Новости, 04.07.2024
Путин заявил, что Россия будет поддерживать отношения с Афганистаном
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ должна поддерживать отношения с реальными политическим структурами Афганистана и будет это делать. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T17:09
2024-07-04T17:24
россия
афганистан
владимир путин
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ должна поддерживать отношения с реальными политическим структурами Афганистана и будет это делать. "Мы должны поддерживать отношения с Афганистаном, с реальными политическими структурами, которые контролируют эту власть в стране. Мы будем это делать. Я не вижу, почему мы должны сейчас как-то от этого отворачиваться", - сказал Путин во время пресс-подхода к российским СМИ. Путин утром 3 июля прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Мероприятие проходило под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию". Президент РФ 4 июля принял участие в заседании Совета глав государств-членов ШОС.
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россия, афганистан, владимир путин, шос, саммит шос в астане – 2024
Россия, Афганистан, Владимир Путин, ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024
Путин заявил, что Россия будет поддерживать отношения с Афганистаном

Путин: Россия будет поддерживать отношения с реальными структурами Афганистана

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ должна поддерживать отношения с реальными политическим структурами Афганистана и будет это делать.
«
"Мы должны поддерживать отношения с Афганистаном, с реальными политическими структурами, которые контролируют эту власть в стране. Мы будем это делать. Я не вижу, почему мы должны сейчас как-то от этого отворачиваться", - сказал Путин во время пресс-подхода к российским СМИ.
Путин утром 3 июля прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Мероприятие проходило под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".
Президент РФ 4 июля принял участие в заседании Совета глав государств-членов ШОС.
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