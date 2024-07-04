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Путин оценил слова Трампа о завершении конфликта на Украине - РИА Новости, 04.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:09 04.07.2024 (обновлено: 17:21 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/putin-1957452779.html
Путин оценил слова Трампа о завершении конфликта на Украине
Путин оценил слова Трампа о завершении конфликта на Украине - РИА Новости, 04.07.2024
Путин оценил слова Трампа о завершении конфликта на Украине
Россия серьезно относится к заявлениям экс-президента США Дональда Трампа о готовности остановить украинский конфликт, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T17:09
2024-07-04T17:21
россия
украина
дональд трамп
специальная военная операция на украине
в мире
сша
владимир путин
шос
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Россия серьезно относится к заявлениям экс-президента США Дональда Трампа о готовности остановить украинский конфликт, заявил президент РФ Владимир Путин."То, что господин Трамп, как кандидат в президенты, заявляет о том, что он готов и хочет остановить войну на Украине, мы к этому относимся вполне серьезно", - сказал Путин журналистам.
https://ria.ru/20240704/putin-1957455547.html
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россия, украина, дональд трамп, в мире, сша, владимир путин, шос, саммит шос в астане – 2024
Россия, Украина, Дональд Трамп, Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Владимир Путин, ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024
Путин оценил слова Трампа о завершении конфликта на Украине

Путин: Россия серьезно относится к словам трампа завершении конфликта на Украине

© Администрация Президента РоссииПутин выступает перед журналистами по итогам саммита ШОС
Путин выступает перед журналистами по итогам саммита ШОС - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© Администрация Президента России
Путин выступает перед журналистами по итогам саммита ШОС
Читать ria.ru в
АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Россия серьезно относится к заявлениям экс-президента США Дональда Трампа о готовности остановить украинский конфликт, заявил президент РФ Владимир Путин.
"То, что господин Трамп, как кандидат в президенты, заявляет о том, что он готов и хочет остановить войну на Украине, мы к этому относимся вполне серьезно", - сказал Путин журналистам.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
Путин не знакомился с предложениями Трампа по ситуации на Украине
Вчера, 17:15
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДональд ТрампВ миреСШАВладимир ПутинШОССаммит ШОС в Астане – 2024
 
 
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