https://ria.ru/20240704/putin-1957452779.html

Путин оценил слова Трампа о завершении конфликта на Украине

Путин оценил слова Трампа о завершении конфликта на Украине - РИА Новости, 04.07.2024

Путин оценил слова Трампа о завершении конфликта на Украине

Россия серьезно относится к заявлениям экс-президента США Дональда Трампа о готовности остановить украинский конфликт, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T17:09

2024-07-04T17:09

2024-07-04T17:21

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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Россия серьезно относится к заявлениям экс-президента США Дональда Трампа о готовности остановить украинский конфликт, заявил президент РФ Владимир Путин."То, что господин Трамп, как кандидат в президенты, заявляет о том, что он готов и хочет остановить войну на Украине, мы к этому относимся вполне серьезно", - сказал Путин журналистам.

https://ria.ru/20240704/putin-1957455547.html

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