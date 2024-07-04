https://ria.ru/20240704/putin-1957452779.html
Путин оценил слова Трампа о завершении конфликта на Украине
Путин оценил слова Трампа о завершении конфликта на Украине - РИА Новости, 04.07.2024
Путин оценил слова Трампа о завершении конфликта на Украине
Россия серьезно относится к заявлениям экс-президента США Дональда Трампа о готовности остановить украинский конфликт, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T17:09
2024-07-04T17:09
2024-07-04T17:21
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Россия серьезно относится к заявлениям экс-президента США Дональда Трампа о готовности остановить украинский конфликт, заявил президент РФ Владимир Путин."То, что господин Трамп, как кандидат в президенты, заявляет о том, что он готов и хочет остановить войну на Украине, мы к этому относимся вполне серьезно", - сказал Путин журналистам.
https://ria.ru/20240704/putin-1957455547.html
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Путин оценил слова Трампа о завершении конфликта на Украине
Путин: Россия серьезно относится к словам трампа завершении конфликта на Украине