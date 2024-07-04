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Вопрос о членстве Афганистана решается всеми странами ШОС, заявил Путин - РИА Новости, 04.07.2024
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16:59 04.07.2024 (обновлено: 17:41 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/putin-1957448695.html
Вопрос о членстве Афганистана решается всеми странами ШОС, заявил Путин
Вопрос о членстве Афганистана решается всеми странами ШОС, заявил Путин - РИА Новости, 04.07.2024
Вопрос о членстве Афганистана решается всеми странами ШОС, заявил Путин
Полноправное членство Афганистана в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) не является единоличным решением РФ, этот вопрос решается всеми членами... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T16:59
2024-07-04T17:41
россия
афганистан
шос
в мире
владимир путин
саммит шос в астане – 2024
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Полноправное членство Афганистана в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) не является единоличным решением РФ, этот вопрос решается всеми членами организации, заявил президент России Владимир Путин."Что касается полноправного членства в ШОС, то это Россия не решает единолично. Это всегда решается на основе консенсуса. Здесь есть вопросы с различными странами-членами Шанхайской организации сотрудничества. Это касается и инклюзивности власти в Афганистане. Я думаю, что эти вопросы решаемы. Мы должны поддерживать отношения с Афганистаном", - сказал журналистам Путин.Путин утром 3 июля прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Мероприятие проходит под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".Президент РФ 4 июля принял участие в заседании Совета глав государств-членов ШОС и во встрече в формате "ШОС плюс".
https://ria.ru/20240704/putin-1957453073.html
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россия, афганистан, шос, в мире, владимир путин, саммит шос в астане – 2024
Россия, Афганистан, ШОС, В мире, Владимир Путин, Саммит ШОС в Астане – 2024
Вопрос о членстве Афганистана решается всеми странами ШОС, заявил Путин

Путин: членство Афганистана в ШОС — не единоличное решение России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев на встрече в формате "ШОС плюс"
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев на встрече в формате ШОС плюс - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев на встрече в формате "ШОС плюс"
Читать ria.ru в
АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Полноправное членство Афганистана в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) не является единоличным решением РФ, этот вопрос решается всеми членами организации, заявил президент России Владимир Путин.
"Что касается полноправного членства в ШОС, то это Россия не решает единолично. Это всегда решается на основе консенсуса. Здесь есть вопросы с различными странами-членами Шанхайской организации сотрудничества. Это касается и инклюзивности власти в Афганистане. Я думаю, что эти вопросы решаемы. Мы должны поддерживать отношения с Афганистаном", - сказал журналистам Путин.
Путин утром 3 июля прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Мероприятие проходит под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".
Президент РФ 4 июля принял участие в заседании Совета глав государств-членов ШОС и во встрече в формате "ШОС плюс".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
Путин заявил, что Россия будет поддерживать отношения с Афганистаном
Вчера, 17:09
 
РоссияАфганистанШОСВ миреВладимир ПутинСаммит ШОС в Астане – 2024
 
 
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