https://ria.ru/20240704/putin-1957448695.html

Вопрос о членстве Афганистана решается всеми странами ШОС, заявил Путин

Вопрос о членстве Афганистана решается всеми странами ШОС, заявил Путин - РИА Новости, 04.07.2024

Вопрос о членстве Афганистана решается всеми странами ШОС, заявил Путин

Полноправное членство Афганистана в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) не является единоличным решением РФ, этот вопрос решается всеми членами... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T16:59

2024-07-04T16:59

2024-07-04T17:41

россия

афганистан

шос

в мире

владимир путин

саммит шос в астане – 2024

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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Полноправное членство Афганистана в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) не является единоличным решением РФ, этот вопрос решается всеми членами организации, заявил президент России Владимир Путин."Что касается полноправного членства в ШОС, то это Россия не решает единолично. Это всегда решается на основе консенсуса. Здесь есть вопросы с различными странами-членами Шанхайской организации сотрудничества. Это касается и инклюзивности власти в Афганистане. Я думаю, что эти вопросы решаемы. Мы должны поддерживать отношения с Афганистаном", - сказал журналистам Путин.Путин утром 3 июля прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Мероприятие проходит под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".Президент РФ 4 июля принял участие в заседании Совета глав государств-членов ШОС и во встрече в формате "ШОС плюс".

https://ria.ru/20240704/putin-1957453073.html

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россия, афганистан, шос, в мире, владимир путин, саммит шос в астане – 2024