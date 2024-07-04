https://ria.ru/20240704/putin-1957448029.html
Талибы заинтересованы в стабильности Афганистана, заявил Путин
Талибы заинтересованы в стабильности Афганистана, заявил Путин - РИА Новости, 04.07.2024
Талибы заинтересованы в стабильности Афганистана, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что представители исламского движения "Талибан"* заинтересованы в стабильной ситуации в Афганистане. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T16:58
2024-07-04T16:58
2024-07-04T17:09
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что представители исламского движения "Талибан"* заинтересованы в стабильной ситуации в Афганистане."Любая действующая власть заинтересована в стабильности своей власти и в стабильности того государства, которое она возглавляет и которым она, эта власть, руководит. Уверен, что и "Талибан"* заинтересован в том, чтобы в Афганистане все было стабильно, спокойно и подчинено определенным правилам. И мы неоднократно получали такие сигналы со стороны движения "Талибан"*, что они готовы с нами работать и на антитеррористическом треке", - сказал Путин в ходе общения с представителями СМИ.Путин утром 3 июля прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Мероприятие проходило под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".Президент РФ 4 июля принял участие в заседании Совета глав государств-членов ШОС.* Организация находится под санкциями ООН за терроризм.
https://ria.ru/20240704/putin-1957448816.html
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в мире, афганистан, владимир путин, россия, талибан, шос, оон, саммит шос в астане – 2024
В мире, Афганистан, Владимир Путин, Россия, Талибан, ШОС, ООН, Саммит ШОС в Астане – 2024
Талибы заинтересованы в стабильности Афганистана, заявил Путин
Путин: Талибы заинтересованы в стабильности Афганистана
АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что представители исламского движения "Талибан"* заинтересованы в стабильной ситуации в Афганистане.
"Любая действующая власть заинтересована в стабильности своей власти и в стабильности того государства, которое она возглавляет и которым она, эта власть, руководит. Уверен, что и "Талибан"* заинтересован в том, чтобы в Афганистане все было стабильно, спокойно и подчинено определенным правилам. И мы неоднократно получали такие сигналы со стороны движения "Талибан"*, что они готовы с нами работать и на антитеррористическом треке", - сказал Путин в ходе общения с представителями СМИ.
Путин утром 3 июля прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Мероприятие проходило под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".
Президент РФ 4 июля принял участие в заседании Совета глав государств-членов ШОС.
* Организация находится под санкциями ООН за терроризм.